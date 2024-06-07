大鵬灣迷航一週、擱淺佳冬海岸 領航鯨今晨亡將成動物大體老師

領航鯨擱淺後，今天早上生命跡象停止。（翻攝自成大鯨豚中心臉書）

2024/06/07 11:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日前留滯大鵬灣逾1週的領航鯨，雖然已游出大鵬灣出海口，但昨天卻被發現擱淺於更南端的佳冬海岸，經緊急後送成大海洋與鯨豚中心後，發現緊迫指數和發炎指數過高，今天早上在沒有太多掙扎的情形下停止了生命跡象。

這尾領航鯨於5月27日被人目擊游入大鵬灣，由於是少見的大型海洋動物，一度引發關注，但直到本週二，依然見到牠的蹤影，讓人擔心牠的身體狀況。

雖然週三未再於灣域見到領航鯨的蹤影，沒想到昨天卻傳出有1尾短肢領航鯨擱淺在佳冬海岸，由於兩者直線距離並不遠，又是同種領航鯨，隨即出現是同尾領航鯨的聯想。

海保署、海巡署及成大鯨豚中心獲訊，立刻前往救援，並於昨天下午運返抵成大鯨豚中心，放到臨時搭建的游泳池，據中心外觀觀察，整隻鯨豚背鰭後偏瘦，身上有不少小擦傷的痕跡，傍晚前進行抽血。快速送驗後，呈現緊迫指數很高、有脫水，同時發炎指數很高。

中心發現整隻鯨豚呼吸稍微偏快，幾乎沒有什麼活力，偶而有一些嘔吐的動作，會有小黑色黏稠的泡泡物質，今天天亮前後，在沒有什麼掙扎的狀況中，停止了生命跡象。

中心表示，下一步將通知學生與工作人員，盡快安排取樣與解剖作業。

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