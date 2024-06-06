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部分速限30公里！端午遊屏東請注意 台24線設移動測速器揪違規

位台24線上的三德檢查哨為通往三地門德文等村、霧台鄉必經之處，警方將在連假加強相關道安措施。（屏縣里港警分局提供）

位台24線上的三德檢查哨為通往三地門德文等村、霧台鄉必經之處，警方將在連假加強相關道安措施。（屏縣里港警分局提供）

2024/06/06 19:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕端午連假即將展開，欲行經台24線前往屏東縣三地門鄉、霧台鄉等景點的駕駛人請注意，警方將在連假期間出動流動測速照相取締交通違規，尤其部分轉彎處速限30公里，一不注意就恐吃上罰單。

屏東縣里港警分局表示，端午連假從後天（6月8日）起至10日共3天，轄區台24線通往霧台鄉沿線，有許多知名打卡景點及按讚美食，如谷川大橋、神山愛玉、小米甜甜圈、霧台咖啡、岩板巷及魯凱文物館，預計會吸引眾多遊客前往遊玩，為保障人車安全，警方將加強台24線、轄區各重要路段及各交流道口的交通管制及疏導。

里港分局交通組組長林中安指出，端午連假在通往台24線三地門鄉及霧台路段，警方將以流動測速照相取締交通違規，請民眾上山時，注意部分轉彎處速限30公里，切勿超速、跨越雙黃線及壓車轉彎式逆向超車，並且針對防汛道路及偏僻易為車聚危駕路段納入防治勤務規畫重點區域，加強巡邏稽查，以維護用路人及居民安全。

里港分局分局長温基興表示，如欲前往霧台鄉及三地門鄉的遊覽民眾，請提早出門，做好行車規劃；行車前應注意車輛檢查，切勿疲勞駕駛及酒後開車，以降低事故風險。駕車出遊時也請隨時收聽警廣及注意CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，免去停車及找車位之不便。

端午連假警方將在台24線前往霧台、三地門路段加強相關道安措施。（屏縣里港警分局提供）

端午連假警方將在台24線前往霧台、三地門路段加強相關道安措施。（屏縣里港警分局提供）

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