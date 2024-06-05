校史首支AI輔助創作畢業歌 屏東明正國中6/13畢典高唱

蕭楚萱（左）、陳佳旋（右）在AI輔助下協助完成《青春不散》。（記者羅欣貞攝）

2024/06/05 10:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷經一個月的師生協力合作，屏東縣立明正國中創作校史上第一首由AI輔助完成的畢業歌曲《青春不散》，全校畢業生將在6月13日的畢業典禮上唱出來，見證科技與人文跨領域合作的美好經驗。

明正國中將AI融入音樂創作始於去年，資訊老師廖勇翔首次嘗試以AI製作畢業MV背景音樂，今年，在校長林俊傑大力支持下，早早啟動AI音樂創作計畫，九年級畢業生蕭楚萱協助製作畢業歌曲，她是屏東在地樂團阿緱囝仔的女主唱，多年深耕阿卡貝拉表演。

教師廖勇翔表示，過程運用了ChatGPT、Suno AI，在創作期間，AI讓同學們的點點滴滴化作歌詞，譜成百首樂曲，經過激烈的海選，蕭楚萱創作的《青春不散》脫穎而出，受到音樂老師的青睞，成為正式畢業曲，期間八年級學生陳佳旋協助編曲，為旋律注入靈魂。

接著兩位資深音樂老師蔡佩玲和林韻娟不辭辛勞，傾注大量心血，為這首歌重新編曲，梳理歌曲結構，還巧妙融入張學友名曲《祝福》，讓整首歌如沐春風，溫暖人心；前後約花費一個月時間。

校長林俊傑表示，這首歌的誕生，凝聚師生們的心血。從廖勇翔老師教導AI創作，到蔡佩玲、林韻娟兩位音樂老師聽寫樂譜、重新編曲，再到國文卓玉婷老師修飾歌詞，每個環節都需要專業能力的把關，才能讓樂曲有「人」味，引起共鳴。儘管過程中面臨設備、場地、後製等種種挑戰，但在師生齊心協力下，一一克服，譜出動人且溫暖的旋律與歌詞。

《青春不散》是跨領域協作與人文關懷的豐碩成果，在AI串連下，資訊、音樂、語文各顯其能，師生共同譜寫出動人樂章，也是明正國中創校逾70年來首支由AI輔助創作的畢業歌，畢業生們將於6月13日的畢業典禮中高唱，見證師生情誼與科技向善的力量。

資訊老師廖勇翔（後）帶領學生透過AI輔助完成畢業歌。（記者羅欣貞攝）

明正國中資訊老師廖勇翔（左1）、音樂教師蔡佩玲（彈琴者）等教師，帶領學生蕭楚萱（右1）、陳佳旋（左2）在AI輔助下創作畢業歌。（記者羅欣貞攝）

同時創作畢業MV，以動畫形式呈現。（記者羅欣貞攝）

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