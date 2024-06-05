黑鮪魚捕獲量連5年豐收卻逼近配額上限 學者籲著手因應

近五年黑鮪魚皆出現豐收。（記者陳彥廷攝）

2024/06/05 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台黑鮪魚捕獲量近5年是位於高原期，去年更超過國際原定配額，只因前年流用配額得以安全通過，中山大學海洋事務研究所教授張水鍇表示，在西太平洋漁業委員會（WCPFC）的保育措施後，未來黑鮪豐收將更為常見，但豐收價格易下滑，今年次級品低價雖屬個案卻仍是警訊，漁業界應提早因應。

黑鮪魚資源於2000年開始急速下降，台灣並在2010年邁入捕獲低谷，以捕撈量最多的屏東東港來說，2010至2019年間，有7年不足千尾，最低僅505尾，全台捕獲量在200噸到500噸間徘徊，也被漁民稱為魚市的「失落十年」。WCPFC痛定思痛，於2014年實施配額減半措施，其中包括部分捕撈幼魚國家的幼魚配額減半，只捕大於180公斤以上成魚的台灣，配額則降為1709噸。

資源開始於2020年顯著增加，光是東港單一港口，當年不僅突破2000尾還接近3000尾，接著連兩年突破4000尾，去年更捕獲5782尾、逾1000噸的19年新高，較2020捕獲翻近倍，今年雖因配額沒得流用總量將減，但目前魚季才一半，東港漁獲亦已突破3000尾門檻。

張水鍇說，大魚從幼魚長起是簡單道理，上游國家幼魚配額減半對資源復甦的成效是遠超預期，到2019年即已達到原定今年（2024）才要達標的資源量，也因此日本提案「全球於2022年配額皆再增15%」，台灣跟著增加到1965噸，這也代表減損黑鮪資源最嚴重的即是幼魚期即進行捕撈。

張水鍇指出，科學用數據說話，不可諱言，社會對黑鮪資源及台灣漁業的關切與責備，長期仍是基於那10年的低谷，即資源遭到過漁年代的印象，但在資源量回復後，學界現大多支持黑鮪資源是快速恢復，接下來該面對，早已轉向是短時間爆量捕獲所致量多價跌的情形。

「全世界都在看」張水鍇認為，去年日本就發生因豐收導致要提早結束魚季，當初減額最多的日本，已醞釀要再度爭取增加配額，而台灣去年有流用配額得以低空飛過，今年沒有配額流用下到底怎麼作，甚至因應以後的措施，全世界都在期待。

張水鍇強調，若這種黑鮪魚管理模式可守住，漁獲增加將成常態，魚價不意外的會更親民，整個漁業界應及早規劃相關配套，漁業署今年罕見的行銷黑鮪魚就是轉變，未來像是開拓新的市場通路，或是生產端轉型為更便利冷凍儲存的漁法，配合冷鏈物流，將短暫的黑鮪汛期再拉出「季後賽」般拉長行銷，避免短暫且集中的大量進港，造成價低傷漁的情形。

對此，漁業署指出，4至6月為黑鮪魚汛期，截至6月3日漁獲量為1360噸，約是配額的7成多，今年面對接近配額的作法，將於捕撈量達9成時，向海面上的鮪釣船要求限期停止捕撈黑鮪，不讓漁獲量超過配額。

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