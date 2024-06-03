安裝桶裝瓦斯引火災 保險公司向瓦斯桶開關閥製造商求償敗訴

安裝桶裝瓦斯引發火災，保險公司認為是開關閥有瑕疪釀災，提告求償敗訴。示意照，與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

2024/06/03 10:23

〔記者李立法／屏東報導〕瓦斯行洪姓員工到客戶營業處所換裝瓦斯鋼瓶時引發火災，導致洪男及李姓客戶受傷，並波及左鄰右舍，瓦斯行因為有投保意外責任險及僱主責任險，保險公司為此理賠228萬多元，保險公司認為是瓦斯鋼瓶開關閥有瑕疵才導致該起事故，遂向瓦斯鋼瓶開關閥製造商提告求償，屏東地院檢視火調報告後，認為該開關閥有無瑕疵與該起事故的發生，無相當因果關係，駁回保險公司請求，可上訴。

保險公司主張，該起發生在東港的火災事故，是因瓦斯鋼瓶開關閥有瑕疵，導致洪男在為客戶換裝瓦斯鋼瓶過程中，瓦斯外漏而引起火災，造成人員受傷及財損，該保險公司為此支付228萬3586元理賠金，該瓦斯鋼瓶開關閥製造商應賠償保險公司的損失。

瓦斯鋼瓶開關閥製造商強調，該開關閥功能正常，保險公司未能舉證瑕疵之處，且該起事故的發生，是因洪男更換瓦斯鋼瓶時，旁邊還有爐火，卻貿然拆卸連接管，以致瓦斯噴出釀災，保險公司求償實屬無據。

屏東地院檢視相關事證及消防單位的火調報告後，認為無法證明該開關閥是否有瑕疵，但洪男在更換瓦斯鋼瓶時，應先確認及關閉周圍火源，縱使該開關閥有所異常，瓦斯連結管內殘留有的瓦斯，也不致於引發火災，故駁回保險公司請求。

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