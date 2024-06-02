復振傳統狩獵文化 屏東獅子鄉辦「獅子來Run障礙賽」

獅子鄉運動發展協會本週末舉辦障礙賽。（謝志強提供）

2024/06/02 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣獅子鄉的重要農特產愛文芒果現正盛產，為復振地方狩獵文化並推廣在地特產，獅子鄉運動發展協會本週末舉辦「獅子來Run障礙賽」及攀樹體驗，特殊的比賽連高雄的茂林區都組隊來參加，會場湧入逾千人，非常熱鬧。

獅子鄉原住民以排灣族為主，在地狩獵、採集的傳統流傳多年難免凋零，為復振傳統文化，獅子鄉運動發展協會理事長、鄉代表謝志強今年舉辦獨特競賽，而且只要報名，就能拿到愛文芒果及芒果乾的美味報名禮。

謝志強說，首度舉辦，他以4項關卡來模擬原住民狩獵的行，包含模擬在山區奔跑，闖關超越山區各式障礙就是基本功的「障礙奔跑」，以及陷阱製作，還有擲矛擲準的闖關活動，加上最後的負重團體接力賽，皆是以精進族人狩獵能力所設計。

罕見的比賽項目不僅30隊共300個報名名額一下就滿額，到場捧場的民眾也蜂湧而入，全場最多達到1000人，在鳴槍起跑後，眾人衝出比賽線開始比拼障礙競速，場面既震撼又熱鬧，最後公開組由排灣長跑A隊奪得冠軍，笑納勇士獎盃及1萬元獎金。鄉內組則由「SUPAW」隊捧走勇士獎盃及獎金5000元。

謝志強強調，獅子鄉向來以狩獵文化聞名，也則這樣的活動能夠行銷在地觀光景點及農特產業如愛文芒果，在障礙賽場外還有15個攤位，並舉辦難得一見的樹攀體驗還有足球九宮格、族語好好說等活動親子遊戲，盼鄉親不僅能展示他們的體能和團隊合作精神，更能享受獅子鄉文化交流和社區參與的樂趣。

獅子鄉運動發展協會本週末舉辦障礙賽。（謝志強提供）

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