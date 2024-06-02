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屏東推英語導覽志工培訓反應熱烈 首梯開訓再增開一班

屏東英語導覽志工培訓，反應熱烈。（屏東縣政府提供）

屏東英語導覽志工培訓，反應熱烈。（屏東縣政府提供）

2024/06/02 16:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升城市國際競爭力及旅遊接待水平，屏東縣政府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊，原計畫招收一班35名，沒想到吸引近200人報名，超乎熱烈，縣府加碼增開第二班，首梯今天（2日）開訓。

屏縣府傳播暨國際事務處副處長蕭裕隆表示，隨著屏東積極走向國際推動城市外交，有越來越多的外賓及國際友人造訪屏東，培育雙語導覽人才也成為縣府的重點項目，樂見民眾熱情響應，要把屏東的山海美景、美食與多元人文族群介紹給更多人認識。

傳播處去年底首次試辦的「英語導覽志工培訓工作坊」，即引起不小迴響，這次一開放報名空前踴躍，最遠還有來自新北、新竹、雲嘉南等縣市，而報名者中有英語導遊、國小高中英文老師，有不少17、8歲的高中職學生，也有6、70歲擁有實務經驗的退休人士，不分年齡都希望能發揮自己的外語能力分享屏東的美好。

由於報名者太多，傳播處決定再增開一班，從原本35人增加錄取至70人，學員分二梯次訓練，首梯今天在縣府開訓。

傳播處表示，本次工作坊的培訓課程著重於雙語導覽的實際操作技巧，邀請國際演講會安排具有豐富實務和學術經歷的講師團隊，並增加現場實境走讀環節，讓學員透過實地演練，提升雙語導覽的技術，同時擴大國際視野及參與公共事務的能力。

屏縣首梯英語導覽志工培訓今天（2日）開訓。（屏東縣政府提供）

屏縣首梯英語導覽志工培訓今天（2日）開訓。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊。（屏東縣政府提供）

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