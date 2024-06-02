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首頁　>　屏東縣

屏縣勞資調解案件逐年增 議員促縣府研議勞工訴訟補助

屏東縣政府勞青處。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府勞青處。（記者羅欣貞攝）

2024/06/02 16:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣去年發生明揚大火重大工安事件後，勞工的權益更加受到關注，統計屏縣申請勞資調解件數近3年均增，去年已突破5百件，議員促縣府研議勞工訴訟補助，給勞工更多支持。

屏東縣政府統計，屏東縣申請勞資調解件數，2021年437件、2022年480件、去年532件，今年1至4月163件，主要勞資爭議包括契約、工資、給付資遣費、給付退休金、勞工保險給付、職業災害補償等爭議。

民進黨屏東縣議員梁育慈近日在議會質詢指出，很多勞資糾紛有待政府介入協助處理，建議縣府提供勞工訴訟補助，以職業災害來說，製造業、營造業比例最高，一旦發生就很嚴重，甚至造成死亡；目前六都有勞工權益基金的成立，訂有訴訟補助辦法，有的縣市除了補助訴訟費，還擴及生活費用。

屏東縣政府勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，這幾年勞資調解案件數量非常高，很多勞工朋友可能不知道自己法律的權益，所以從去年起縣府就向勞動部申請法律諮詢相關補助，今年每週四下午2點到5點提供勞工法律諮詢服務；關於職災，也有專業律師法律諮詢服務，每個月一次。

李雨蓁也說，至於勞工訴訟補助，目前勞動部有勞資爭議法律及生活費用補助相關辦法，全台灣都適用，若有中止勞動契約、積欠工資、資譴費、退休金、職業災害或是沒有加保、以多報少等勞資爭議，經過調解但還是有法律扶助需求時，就可轉介到勞動部認定的單位，本縣是由法律扶助基金會屏東分會協助，去年因調解不成立轉介給法扶有36件，今年至5月有8件。

李雨蓁說明，勞動部補助方案有申請條件，縣府會考量中央所給的資源與資格規定，並參考其他縣市的做法，研議屏東縣的補助辦法，由縣府來支持勞工。

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