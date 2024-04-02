台日情誼深 東京足立區議會18議員拜會屏東縣議會

日本東京都足立區議會18位議員拜會屏東縣議會，受到屏縣副議長盧文瑞與29位議員熱情接待。（屏東縣議會提供）

2024/04/02 21:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本東京都足立區議會友好聯盟18位成員，今天（2日）下午在會長吉岡茂及議長工藤哲也率同下拜會屏東縣議會，受到副議長盧文瑞與29位議員熱情接待，這是雙方議會成員自2021年6月透過視訊簽署合作備忘錄後首次相見歡，除互贈紀念品，也希望未來能在文化、藝術、教育等領域協助推廣交流與合作，強化兩城市間的情感。

屏東縣議會表示，屏東與日本近年來交流頻繁，屏東縣議會特別成立了「臺日友好議員聯盟」和日本各城市議會間進行交流，尤其2020年初新冠肺炎在全球爆發，日本各城市確診人數急速攀升，導致醫療物資匱乏，屏東縣立即募集醫療物資寄達至當地，雪中送炭的行為，不僅令鹿兒島、東京都足立區備受感動，也陸續促成雙方議會間友誼的橋樑。

屏東縣議會副議長盧文瑞代表屏東縣議會，歡迎來自日本「足立區議會日台議員連盟訪問團」的到訪，他感謝日台友好促進足立區議會在2021年3月時中國禁止台灣鳳梨輸入，該連盟議員發起採購台灣鳳梨活動，見證了堅定的台日情誼，並對雙方議會議員，就推動各自城市發展的努力，表達敬佩及感謝之意。

盧文瑞強調，希望透過這次參訪活動，搭起台日之間雙方議會友誼的橋梁，相信在互相交流各項經驗的過程中，未來不管是觀光、農業、文化、教育、藝術等各領域，都可以創造更多互助與合作的機會，提升兩會之間的城市情誼。

東京都足立區議會連盟會長吉岡茂則感謝屏東在疫情期間捐贈許多醫療物資到東京都足立區，進而和屏東議會連盟進行了數次視訊交流，彼此分享了當地觀光、文化及農業等，讓當地議員更加認識台灣屏東，希望透過這次的拜會，強化彼此議會間的感情。

日本東京都足立區議會18位議員拜會屏東縣議會，受到屏縣議會議員熱烈歡迎。（屏東縣議會提供）

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