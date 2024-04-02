高潮線10公尺基準！ 小琉球威尼斯沙灘劃分導覽專區

蛤板灣以紅色浮球為界，內部為親水踏浪區，外部需由導覽人員陪同進入。（記者陳彥廷攝）

2024/04/02 17:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府2015年與交通部會銜公告「屏東縣琉球鄉自然人文生態景觀區」，包括肚仔坪、杉福、蛤板灣、漁埕尾、龍蝦洞等5區的潮間帶，其中為縮減踩踏面積，已在杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處設置「旅海步道」，在回復生態上已出現成效，為擴大效果，屏東縣政府也規劃於蛤板灣海域將一般民眾親水踏浪區和自然人文生態景觀區分開，於高潮線外推10公尺處「一刀切」劃分，並趕在清明連假的旺季前啟用。

小琉球是國內知名親水遊憩景點，其中各個潮間帶成為吸引遊客利器，但因人潮不斷增加，形成踩踏壓力，為維護當地生態及生物相，早在多年前當地人即自動發起每年12月至3月底封閉，讓潮間帶生態休養生息的規定，4月1日正是開放日，又將迎來年度旺季的清明連假，縣政府加碼今年蛤板灣海域也將依發展觀光條例的「旅客若要進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同進入」規定，新增而要導覽員陪同才得進入的導覽專區。

屏東縣政府表示，近年來針對小琉球海洋生態調查結果顯示，蛤板灣潮間帶底棲無脊椎動物個體密度下降、海膽密度遽增，顯示生態環境逐漸衰退、失衡。為維護生態平衡及導回正規，將加強宣導民眾發展觀光條例的「旅客進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同進入」，對無專業導覽人員陪同者縣府將進行勸離，現場業於設立告示牌週知宣導。

不過，與杉福、漁埕尾及肚仔坪出入口單一不同可以設置管理站不同，擁有「小琉球威尼斯沙灘」美譽的蛤板灣，每天前往親水散步的民眾及遊客非常多，為兼顧踏浪戲水及生態維護，屏縣府以調查結果，劃設自高潮線向外推算10公尺處將以紅色浮標連線標示，進入標示線朝外的海域，即是需申請專業導覽人員陪同進入的區域，該線以內的持續供民眾踏浪戲水。

屏縣府將加強宣導民眾發展觀光條例的「旅客進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同進入」，對無專業導覽人員陪同者縣府將進行勸離，現場業於設立告示牌週知宣導。 （屏縣府提供）

屏縣府自高潮線向外推算十公尺劃分需導覽員陪同進入區域及一般民眾可戲水踏浪區。 （屏縣府提供）

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