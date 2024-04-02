狂犬病鼬獾又現恆春半島 2個月密集增3例

恆春再現狂犬病鼬獾。（屏東縣政府提供）

2024/04/02 12:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕繼2月屏東縣恆春鎮及車城鄉出現狂犬病例後，3月於恆春鎮又出現第3例鼬獾狂犬病，密集的陽性案例顯示野生動物狂犬病疫情持續擴散，屏東縣動物防疫所已於3月完成車城鄉及恆春鎮犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動，注射犬貓超過1200隻，因應第3例鼬獾狂犬病，緊急於4月8日恆春鎮再度加場。

動物防疫所指出，若民眾發現死亡食肉目野生動物（鼬獾、白鼻心、食蟹獴等），請通報屏東縣動物防疫所送驗。犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動近期在恆春鎮、枋山鄉、牡丹鄉、枋寮鄉等鄉鎮舉辦，也請尚未完成年度犬貓狂犬病疫苗預防注射的民眾務必把握機會，帶犬貓及飼主身分證前往，亦可就近至動物醫院施打。相關資訊請電洽087224109，或上屏東縣動物防疫所官網查詢。

目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，請民眾遵守「2不1要」原則共同防範狂犬病，「不」的部分為不接觸野生動物、不棄養寵物，「要」則是要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全。

屏東縣動物防疫所呼籲若未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依「動物傳染病防治條例」處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

恆春再現狂犬病鼬獾，犬病疫苗巡迴注射活動將加場。（屏東縣政府提供）

恆春再現狂犬病鼬獾，犬病疫苗巡迴注射活動加場。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法