最美的相遇！屏東大武山成年禮 連2年同路段喜見藍腹鷳

大武山成年禮今年在登山步道旁的林間喜遇藍腹鷳。（屏東大學校長陳永森提供）

2024/04/01 19:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷經3天2夜的自我挑戰，今年參加屏東大武山成年禮的44名青年學子今天（1日）完成攀登之旅，平安返抵屏東縣政府接受表揚；擔任總領隊的國立屏東大學校長陳永森帶回好消息，去年和今年連續2年在步道同路段喜遇藍腹鷴，大家共同見證了山林保育成果。

有「最硬斗成年禮」之稱，由屏東縣政府舉辦的大武山成年禮，每年均吸引各縣市年滿18歲的大批青年學子挑戰自我，今年邁入第27屆，主題為「時光之穗」，有百餘名學子報名，歷經負重及環境生態兩階段行前訓練後，甄選出44位青年挑戰攀登北大武山，由屏縣府消保官吳清宜、屏東大學校長陳永森擔任總領隊，3月30日出發，31日在低溫風雨中抵大武祠舉辦成年禮儀式，今天（4月1日）下午平安返抵屏東縣政府，接受副縣長黃國榮表揚。

熱愛山林的屏東大學校長陳永森是登山高手，從第1屆起27年來每屆成年禮都陪學員上山，今年在步道1k至2k一帶，喜見一隻公的藍腹鷳悠閒在步道旁行走，一點也不怕人，陳永森說，他在北大武山區看過藍腹鷳約3、4次，去年大武山成年禮也在今年相同地帶看到藍腹鷳，無法確定是否同一隻，但證明了生態豐富，沒有人為干擾，令人驚喜。

大武山成年禮最大的特色是登北大武山而不登頂，每年學員都在距三角點1小時路程的大武祠舉辦成年禮儀式，在台灣以撿山頭為主流的登山文化中，顯得相當特殊，連每年帶隊的陳永森，27年來也只登頂北大武山一次，而且是私下和朋友登山時才登頂的。

陳永森說，大武山成年禮創立目的，是要種下一顆顆愛護台灣這片土地的種子，透過一次一次的訓練，青年學員和土地有了連結與感動，以雙手團隊合作、用雙腳走到山裡，親身體驗環境境教育，把愛護土地的種子散佈到世界各地。

今年舉辦的第27屆大武山成年禮圓滿完成，學員們今天返抵屏東縣政府接受表揚。（記者羅欣貞攝）

大武山成年禮今年再度喜遇藍腹鷳。（屏東大學校長陳永森提供）

大武山成年禮在大武祠舉行成年禮儀式。（屏大校長陳永森提供）

大武山成年禮是體能與意志的挑戰。（屏大校長陳永森提供）

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