台88線車禍塞車3.5小時 徐富癸要求增設前方預警、快速排除機制

台88這起「雙賓車禍」，花了約3.5小時排除。（屏縣消防局提供）

2024/04/01 17:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣省道快速公路台88線（簡稱台88線）3月29日發生賓士貨櫃車及賓士轎車車禍，貨櫃車翻倒橫阻西向道路，導致後方車輛枯等長達3.5小時，由於該路段前方的省道未具即時路況電子看板，導致許多駕駛上了台88線才發現前方完全動彈不得，立委徐富癸認為整體排除及預警都要加強，並要求公路局評估設置即時路況電子看板，交通部則承諾，未來會加強應變，初步預計下半年進場施作。

該起車禍發生在3月29日下午4時40分左右，1輛由卓姓男子所駕駛貨櫃車由東往西行經17.6k處時，疑似切換車道時才見到視覺死角處的70歲蘇姓男子所駕駛賓士轎車，兩車發生碰撞，貨櫃翻覆壓毀賓士轎車，雖2名駕駛皆無大礙，但貨櫃車正好卡於橋墩而動彈不得。

由於當時已接近下班尖峰時刻，但因事故無法排除，後方在不斷有來車下，最後是塞爆西向道路綿延約3公里，最先抵現場的車輛更是塞車達3.5小時，高達上百車受阻，立委徐富癸今天質詢交通部時，要求公路局評估設置即時路況電子看板。交通部並承諾未來會加強應變，目前評估規劃中，初步預計下半年進場施作。

徐富癸表示，台88線是往返屏東、高雄極重要的道路，潮州往高雄方向無相關預警系統，亦無資訊電子看板（CMS），致使事故發生後無法即時紓解車潮、供民眾預判，甚至還有許多車，不論是從國道3或是省道，皆在事後是不斷進入台88線，加上警方到場，還出現跨轄區交接班的問題，為改善路段發生路況事件疏導措施，他要求交通部公路局評估於台88線入口處設置即時路況電子看板，以便用路人掌握路況，避免耽誤民眾時間。

此外，針對屏東低窪地區林邊、佳冬、枋寮，道路、車站常成淹水最主要的受害交通設施，徐富癸也緊追車站高架化進度，要求水利署、鐵道局合力加快高架化期程，交通部長王國材表示，鐵道局目前已有相關規劃，並當場允諾全力支持枋寮車站高架化。

台88這起「雙賓車禍」，花了約3.5小時排除。（屏縣消防局提供）

台88這起「雙賓車禍」，花了約3.5小時排除。（屏縣消防局提供）

台88這起「雙賓車禍」，花了約3.5小時排除。（屏縣消防局提供）

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