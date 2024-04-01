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屏東市台鐵高架橋下夜市商圈案設計施工 預計明年招商

屏東市台鐵高架橋下夜市商圈案正在設計施工（記者葉永騫攝）

屏東市台鐵高架橋下夜市商圈案正在設計施工（記者葉永騫攝）

2024/04/01 16:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市西市場招商正在招商，而屏東縣府規畫靠近民族夜市旁台鐵高架橋下的夜市商圈案，目前也進入設計規畫階段，預計在年底完成設計及施工，趕在明年營業，縣府工務處表示，設計規畫內容與地方有進行溝通，不會影響民族夜市的生意，未來如何招商增進地方繁榮，將在設計完成後再對外說明。

台鐵高架橋下夜市商圈案，去年8月消息傳出後，引起正反兩面意見，有人認為有利於提升整體商圈品質，對觀光及地方繁榮有正面影響；但反對意見認為，夜市的商家也怕生意被搶，附近的住家怕交通及生活品質受到影響，縣府與地方溝通後擬定了規畫方向，希望朝著文創產業來發展，與民族夜市有所區隔，希望共榮互利，再配合舊酒廠的商圈發展形成屏東火車站的大聚落，吸引外來旅客來屏東市觀光旅遊，帶動發展。

縣府工務處表示，目前該案已進入設計規畫階段，並且廣納地方民眾的意見，預計在年底完成設計及施工，趕在明年招商營業，至於如何招商還沒有定案，而整個夜市商圈從自由路口到復興路口的這段台鐵高架橋下，附近停車方便，面積大約6600平方公尺，對於未來攤位招募數量、遴選資格，租金等細節，縣府將在施工完成後再對外說明。

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