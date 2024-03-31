屏東迎接全民運 千人千禧公園練武功

全民練武功，選手熱情表演。（記者葉永騫攝）

2024/03/31 19:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕全民運動會今年將在屏東縣舉行，縣長周春米為鼓勵大家一起來運動，今天下午在屏東市千禧公園舉辦千人練武功活動，周春米與上千民眾一起做毛巾操、打太極拳、動動手腳一起來運動，為全民運熱身。

2024全民運動會將於10月26日在屏東縣盛大展開，屏東縣政府繼「千人瑜珈」及「一騎FUN電趣」單車騎行活動後，今天（31日）帶領超過千位民眾一起到千禧公園來練武功，體驗學習元氣體適能、國武術及太極拳。

縣長周春米也下場做毛巾操、打太極拳，還有國術屏東縣金牌選手吳佳欣及吳玥泠等多位金牌選手表演，全民運太極拳套路金牌的沈信宏更帶領大家共同體驗太極之美，讓更多民眾可以共同參與「全民運動會」。

周春米表示，今年的全民運在屏東縣舉行，透過每個月舉辦各種的運動項目，希望帶領屏東的鄉親一起來練武功、多運動，透過比賽培養運動的風氣，讓選手能盡快就位取得好成績，所有的鄉親及縣民也要做一個熱情的主人來接待，歡迎全國的好朋友都能來到屏東。

縣府表示，每個月舉辦全民運熱身系列活動，讓大家了解全民運動會的比賽項目，也讓活動與在地產業連結，讓每個人、各種產業都成為屏東的最佳代言人。每月活動詳情及報名方式請洽「好運動起來FB粉絲專頁」。

全民練武功一起打太極拳。（記者葉永騫攝）

縣長周春米一起練毛巾操。（記者葉永騫攝）

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