為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　屏東縣

屏東迎接全民運 千人千禧公園練武功

全民練武功，選手熱情表演。（記者葉永騫攝）

全民練武功，選手熱情表演。（記者葉永騫攝）

2024/03/31 19:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕全民運動會今年將在屏東縣舉行，縣長周春米為鼓勵大家一起來運動，今天下午在屏東市千禧公園舉辦千人練武功活動，周春米與上千民眾一起做毛巾操、打太極拳、動動手腳一起來運動，為全民運熱身。

2024全民運動會將於10月26日在屏東縣盛大展開，屏東縣政府繼「千人瑜珈」及「一騎FUN電趣」單車騎行活動後，今天（31日）帶領超過千位民眾一起到千禧公園來練武功，體驗學習元氣體適能、國武術及太極拳。

縣長周春米也下場做毛巾操、打太極拳，還有國術屏東縣金牌選手吳佳欣及吳玥泠等多位金牌選手表演，全民運太極拳套路金牌的沈信宏更帶領大家共同體驗太極之美，讓更多民眾可以共同參與「全民運動會」。

周春米表示，今年的全民運在屏東縣舉行，透過每個月舉辦各種的運動項目，希望帶領屏東的鄉親一起來練武功、多運動，透過比賽培養運動的風氣，讓選手能盡快就位取得好成績，所有的鄉親及縣民也要做一個熱情的主人來接待，歡迎全國的好朋友都能來到屏東。

縣府表示，每個月舉辦全民運熱身系列活動，讓大家了解全民運動會的比賽項目，也讓活動與在地產業連結，讓每個人、各種產業都成為屏東的最佳代言人。每月活動詳情及報名方式請洽「好運動起來FB粉絲專頁」。

全民練武功一起打太極拳。（記者葉永騫攝）

全民練武功一起打太極拳。（記者葉永騫攝）

縣長周春米一起練毛巾操。（記者葉永騫攝）

縣長周春米一起練毛巾操。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
4月南高屏限定 高雄TPASS買星巴克第2杯半價
2024/03/31 11:03

4月南高屏限定 高雄TPASS買星巴克第2杯半價
仙履蘭上萼片長達7.6公分！屏東達人種出 台灣蘭花節4/3亮相
2024/03/29 20:54

仙履蘭上萼片長達7.6公分！屏東達人種出 台灣蘭花節4/3亮相
動彈不得逾3小時！台88線貨櫃車壓賓士「卡整路」 連路肩都沒留
2024/03/29 20:21

動彈不得逾3小時！台88線貨櫃車壓賓士「卡整路」 連路肩都沒留
屏東台88線貨櫃車翻肚「堵整路」！賓士剷入車底 誇張畫面曝
2024/03/29 18:40

屏東台88線貨櫃車翻肚「堵整路」！賓士剷入車底 誇張畫面曝
全民運在屏東 主視覺出爐
2024/02/06 05:30

全民運在屏東 主視覺出爐
迎接2024全民運在屏東 每月一運動「千人瑜珈」今打頭陣
2024/01/20 19:18

迎接2024全民運在屏東 每月一運動「千人瑜珈」今打頭陣
屏東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播