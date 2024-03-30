屏東金鑽鳳梨評鑑出爐 潮州鎮農會林舜英奪冠

屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑優秀得獎者。（記者葉永騫攝）

2024/03/30 17:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣金鑽鳳梨評鑑出爐，冠軍由潮州鎮農會林舜英獲得，甜度王則由內埔雙豐合作社潘清立奪冠，甜度高達18.1度，創近年新高，可說是像糖一樣甜。

屏東縣政府舉辦「113年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」，今天下午在屏東勝利星村創意生活園區-星星廣場揭曉與頒獎，同時舉辦農產品展售市集活動，金鑽鳳梨屏東縣種植面積約3639公頃，年產量12萬噸以上，是全台第1大產區。

這次評鑑共有48組參賽農民，經過專家評鑑甜度、外觀、風味與口感選舉優勝者，冠軍為潮州鎮農會的林舜英、亞軍內埔地區農會的洪地亮、季軍銀獅青果生產合作社的許嘉容，優勝有雙豐農特產品生產合作社的潘清立、高樹鄉農會的洪明生、雙豐農特產品生產合作社的黃永嵩、潮州鎮農會的陳世強、夥磊果菜生產合作社的潘國欽，甜度王為雙豐農特產品生產合作社的潘清立，糖度高達18.1度，可說像糖一樣甜，績優輔導單位則為潮州鎮農會及內埔地區農會。

冠軍林舜英表示，種出好鳳梨一定要用心，除了基肥要夠，每個環節都要用心，尤其是極端氣候變化下，不小心就會品質下滑，種植鳳梨已有20多年的經驗，曾經得過甜度王，這次能夠拿下冠軍相當高興。

拿下甜度王的潘清立說，今年的雨水少，所以鳳梨甜度都上升，拿下甜度王感到很快樂，他都是依據以往的經驗來種植，種鳳梨已有10幾年。

農業處副處長陳美智（左）頒獎給獲得冠軍的潮州鎮農會林舜英（右）。（記者葉永騫攝）

甜度王由內埔雙豐合作社潘清立奪冠。（記者葉永騫攝）

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