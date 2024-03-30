屏東高樹棗農做愛心 罕見疾病友及家屬幸福採果樂

罕見疾病基金會的病友和家屬到高樹採蜜棗，展出自採的棗子，相當的高興。（記者葉永騫攝）

2024/03/30 17:02

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東高樹蜜棗產期即將結束，鄭爸蜜棗鄭明輝今天邀請罕見疾病基金會的家庭成員到高樹採蜜棗，讓罕見病友及家屬都能接近自然，享受生活的樂趣，他並捐出3月賣出訂單的金額10%給該基金會幫助更多的罕見病友。

鄭明輝表示，因為棗子讓他與長期關懷罕病的安致勤資公益信託執行長林明輝認識，更因為同名都是「明輝」，因此也串起與罕見基金會的合作，決定從3月8日到3月31日的每一筆棗子訂單的10%都捐給罕見疾病基金會，為病友提供更多的照顧，更邀請31名病友及家屬到高樹的棗園來採棗，希望讓病友及家屬都能接觸大自然，享受生活的樂趣，而提供採棗的是台農11號的珍蜜，在採收前1.5月就不施藥自然共生，讓大家吃的安心健康。

罕見疾病基金會南部辦事處主任顏芬表示，台灣的罕見疾病家庭有1萬8000個以上，超過280種類，能夠走出戶外踏青相當的不容易，罹患愛白特氏症的奕瑩就因為病導致手指關節緊連，無法像正常人握取，在家人的幫助下採棗，讓她相當開心，而視力受損的巧倢能夠到棗園採棗，對她更是難得的回憶，而病友們及家屬也因為這次的採果，能夠到大自然中鬆一口氣，都感到開心，也充滿感激。

罕見疾病友及家屬到高樹採蜜棗，能夠接近自然，享受生活的樂趣，（記者葉永騫攝）

鄭爸蜜棗鄭明輝種植的蜜棗品質受到消費者肯定（記者葉永騫攝）

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