春節到屏東勝利星村好玩又好逛。（記者葉永騫攝）

2024/01/29 14:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府聯手勝利星村商家於2月8日至29日，展開春節「龍重登場之好運龍厚禮」，店家推出限定特惠商品及禮袋，購買商品集滿1000元就能參加抽獎，獎品有Galaxy Z Flip5 256GB、iPhone 15 128GB等許多超值好禮，讓遊客到勝利星村走春，都能滿載而歸，都有好彩頭。

縣長周春米表示，勝利星村是全國最大的眷村聚落，目前已有百家品牌進駐，每個月的營業額達到4000~5000萬元，一年產值達到6億元，各種商品相當有特色，今年許多的商家推出「龍年特惠限定商品」，新春更參加開運「好運龍厚禮抽獎活動」，精彩的獎品也包括勝利星村品牌店家響應的各種開運福袋，相信能為店家業績及產值帶來新高峰，也歡迎大家都能來屏東過年，逛逛勝利新村，體驗過年眷村的氣氛。

文化處表示，春節期間民眾只需在參與店家購物或享用服務時索取集點卡，單筆消費滿100元即可獲得一點，集滿十點即可兌換一張抽獎券，有機會抽中括Galaxy Z Flip5 256GB、iPhone 15 128GB、Panasonic 55吋電視、PS5 光碟版主機、Dyson HD15 Supersonic吹風機、iRobot Roomba Combo i5 掃拖機器人、墾丁夏都五星級飯店住宿券以及全聯福利中心禮券。

勝利星村百家品牌還準備了福氣滿滿的百項大禮作為抽獎福袋，有法式餐廳LAND提供了價值$2380元的季節套餐餐券、L.I.S 本革工坊近萬元的4項好禮、花漾雨蝶價值$5000元的旗袍體驗券和伊斯坦堡好物商店的小馬賽克燈和多間店家的現金禮券等，活動相關資訊可上勝利星村臉書或屏東縣政府文化處官網。

屏東勝利星村春節送好禮，獎品滿滿還有商家福袋。（記者葉永騫攝）

屏東勝利星村春節送好禮，消費滿千抽iphone15等大獎。（記者葉永騫攝）

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