屏東謝票茶會 朱立倫︰培養年輕人從基層做起

侯友宜、朱立倫南下屏東謝票。（記者葉永騫攝）

2024/01/28 16:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天下午到屏東縣黨部舉辦謝票茶會，數百名的國民黨幹部及黨員到場參加，朱立倫表示，未來國民黨要培養年輕人，從基層做起，從村里長、代表、議員培養起，讓年輕世代能夠站出來。侯友宜則除了感謝屏東鄉親的支持外，則是為朱立倫講話，認為黨內要團結不要再指責了，並希望這次落敗的蘇清泉、黃明賢下次再拼贏回來。

這次總統選舉，國民黨侯友宜在屏東得票率只有30.84%，政黨票32.78%，成績只有贏高雄、台南等地，立委也是落敗，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天下午到屏東縣謝票，黨籍各鄉鎮市長及縣議員等都到場參加，即將就職不分區立委的蘇清泉、立委落敗的黃明賢也到場感謝黨員。

朱立倫表示，這次總統大選有6成的民眾沒有支持民進黨，顯示國民黨仍有努力的空間，對於年輕人的培養要更加的重視，要多培養鼓勵年輕人出來拼，從村里長．代表、議員、鄉鎮長選起，並且請蘇清泉好好準備，再2年多繼續再拼屏東縣長，黃明賢下次繼續努力。

侯友宜則是指出，在落敗後要各司其位繼續拼，國民黨要團結，不要再批評指責，他肯定朱立倫的用心，強調選贏雖然很重要，但是過程中很也重要，有沒有盡心盡力，有盡心的人不能再踹一腳，否則「就害了」，接著他也肯定蘇清泉的輔選打拼以及黃明賢的努力，明顯的為朱立倫講話。

侯友宜、朱立倫屏東謝票茶會，黨員及幹部仍然熱烈相迎。（記者葉永騫攝）

侯友宜屏東謝票茶會，數百位黨員到場。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法