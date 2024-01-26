墾丁地區食宿被罵貴 福華飯店宣布「凍漲」

墾丁近期國旅相當冷清。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/26 22:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南台灣指標旅遊地區墾丁，去年旅遊人次僅比前年疫情時小增九萬餘人，暑假甚至還出現下滑，這幾個月旅遊淡季更是難熬，農曆春節假期目前也僅約八成住房，墾丁福華飯店認為「國旅凜冬將至」，除淡季推優惠，更率先宣告今年度「住宿定價凍漲」。

面臨國人瘋出國，全台國旅都出現衰退現象，經常成為網友討論的墾丁地區，更常被扣上「太貴」的帽子，當地房間數最多的墾丁福華飯店，率先拋出「住宿定價凍漲」宣示，總經理張積光強調暫時不管通膨，先以「節流」方式來因應這波國旅低潮。

在恆春半島經營飯店超過二十年的張積光認為，飯店也有推出兩千多元的超平價房型，但目前出國風潮難擋，雖然通膨造成整體營運成本超過百分之十，但仍決定停止因應成本提高房價「凍漲」，在不減薪解雇員工狀態下，規劃人員進行內部環境整理。

屏縣府交旅處指出，去年下半年開始湧現大量出國潮，粗估風潮至少到今年暑假後，中秋後到農曆年前，本來就是恆春半島旅遊淡季，前兩年有國門未開及國旅補助護體，今年就是恢復原有的市場機制，出國與國旅比約在三比一，而國人出國與國際旅客來台比例約三比一，縣府只能多往國外推銷旅遊，也針對國際來台推出補助方案。

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