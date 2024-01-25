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墾丁森林古榕道 手作步道重回「古道」穿梭時空

使用咾咕石、泥砂及碎石自然素材來改善步道鋪面。（林業署屏東分署提供）

使用咾咕石、泥砂及碎石自然素材來改善步道鋪面。（林業署屏東分署提供）

2024/01/25 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家森林遊樂區古榕道區擁有高位珊瑚礁獨特的地貌、自然古樸，林業保育署屏東分署從2022年開始，以手作步道精神辦理古榕道整修工程，鋪面以泥沙結合碎石，步道邊緣以咾咕石排列，使步道整體景觀融入周邊高位珊瑚礁環境，徜徉其中，讓人宛若穿梭到斯卡羅歷史電影般的森林劇場。

林業保育署屏東分署表示，古榕道是一處與自然共榮、古樸幽靜的場所，整修工程以生態保育及遊憩需求的平衡設計理念，因此進行打除毀損的鋪面，改善原與周邊高位珊瑚礁不相容的水泥板等設施材質，使用單純的手作工法及咾咕石、泥沙及碎石自然素材來改善步道鋪面，大幅降低日後維管成本，建立低擾動環境。

此外，這期間的工程，並以砌石截水溝分段排水減少逕流沖刷的排水系統，解決低窪路段積水泥濘難以通行的情形，保留既有大樹，提供最適生長環境，使步道整體與周邊高位珊瑚礁環境融合，創造人樹共贏的環境工程，徜徉古榕道可看見一樹成林的白榕樹根，宛如置身於歷史電影般的森林劇場，提供遊客不一樣的遊憩體驗。

林業保育署屏東分署表示，墾丁國家森林遊樂區是恆春地區遊客必造訪景點之一，園區聞名遐邇的特色還有從第一眼就看到的歷史悠久牌樓、呈現板狀三角型支撐功能的銀葉板根、俗稱墾丁101的觀海樓；百年以上天然凝聚而成鐘乳石、石筍及石瀑的仙洞、銀龍洞、石筍寶穴等石灰岩洞；巨大白榕氣根自珊瑚礁峭壁懸垂而下的垂榕谷，以及蒐集原生珍稀有植物的方舟中方舟等豐富多元的景點，歡迎大家一起到園區走走，來趟森林芬多精之旅。

使用咾咕石、泥砂及碎石自然素材來改善步道鋪面。（林業署屏東分署提供）

使用咾咕石、泥砂及碎石自然素材來改善步道鋪面。（林業署屏東分署提供）

打除毀損鋪面，保留既有大樹。（林業保育署屏東分署提供）

打除毀損鋪面，保留既有大樹。（林業保育署屏東分署提供）

砌石截水溝分段排水減少地面逕流。（林業保育署屏東分署提供）

砌石截水溝分段排水減少地面逕流。（林業保育署屏東分署提供）

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