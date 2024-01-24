冷！北大武山現霧淞 檜谷山莊提醒步道濕滑

北大武山步道出現大片霧淞。（山友吳彥慶提供）

2024/01/24 15:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕入冬最強寒流來襲，連國境之南屏東也不例外，許多屏東鄉鎮溫度也不足10度，其中極受山友歡迎的北大武山步道，也在山區的樹叢草木出現大量霧淞，農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站就在臉書po出影片，銀白世界是美翻眾人，但也提醒眾人應小心步道濕滑，若非必要，盡量勿上山。

由檜谷山莊管理的農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站粉專今天在臉書po出，今晨山莊的溫度在5度，且在稜線出現小霧淞。

山莊管理員指出，北大武山的步道難度在國家步道屬第6級的最艱難步道，原本就有的地面積水，因尚未結冰，步道本就濕滑，而今晨出現的霧淞在中午升溫後，應就會大片融化。

山莊管理員表示，霧淞融化後將變成水滴滴到步道上，會讓步道濕滑更難走，提醒山友想上山看霧淞的務必做好保暖以及防滑措施，林業及自然保育署屏東分署關心您。

業部林業及自然保育署屏東分署則說，該步道大武祠（8K）以上的稜線形成霧淞，預計今天中午過後將消退，呼籲山友注意保暖及登山安全。

據中央氣象署解釋，「霧淞」形成原因係因過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，就稱之為霧淞。

北大武山步道出現大片霧淞。（山友吳彥慶提供）

北大武山步道出現大片霧淞。（山友吳彥慶提供）

北大武山步道出現大片霧淞。（取自北大武山資訊站粉專）

北大武山步道出現大片霧淞。（取自北大武山資訊站粉專）

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