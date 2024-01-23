友善草生性貓頭鷹送獎勵金 鹽埔農民撿到瀕臨絕種草鴞

屏東農民救回的草鴞幼鳥。（屏東縣政府提供）

2024/01/23 18:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣草鴞只剩下不到500隻，是瀕臨絕種的野生動物，屏東縣鹽埔鄉林姓農民在17日工作時，發現一隻無法飛行的草鴞，立即通報屏東縣政府農業處，並由縣府動物救援廠商後送至屏科大野生動物收容中心進行救治，經過1週的照養，近期將安排野放，縣府表示，參加草鴞生態服務給付計畫的農民已有80位，友善農地面積達68.65公頃，並且核發獎勵金達171萬3506元，希望有更多農民加入一起保育的行列。

在屏東鹽埔栽培鳳梨的林姓農民，是在去年首度參加「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，這個方案由農業部林業及自然保育署補助屏東縣政府推動草鴞的生態服務給付計畫，配合田間不施用毒鼠藥、毒餌、非友善的鳥類防治網等，且符合農業安全檢出規範或架設棲架來營造適合草鴞棲息環境，再由縣府核發符合條件的耕種者「生態薪水」，17日林姓農民發現草鴞時，就依明顯的愛心形狀，而且臉上的羽色是咖啡色，跟成鳥白白的臉不一樣，研判離巢草鴞幼鳥，他於是馬上電話通報關單位，順利救援這隻瀕臨絕種的草鴞。

縣府農業處長鄭永裕表示，草鴞身長約35-40公分，全台數量稀少，屬保育類第I級瀕臨絕種野生動物，棲息出沒於草生荒地、高灘地、農耕地區，因棲地喪失、毒鼠藥中毒、遊蕩犬貓干擾及鳥網誤捕，數量減少，每救回一隻虛弱或受傷的個體，對於維繫草鴞族群數量都有重要的影響，因此民眾若發現受傷的動物皆能撥打縣政府1999或1959動保專線，將會立刻派專人前往處理，希望民眾攜手保育瀕危草鴞。

屏東農民救回瀕臨絕種的草鴞幼鳥。（屏東縣政府提供）

林姓農友的鳳梨田和猛禽棲架。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法