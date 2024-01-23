奇幻大津帶出方玲仙姑靈異故事 讓大津瀑布更添神祕色彩

奇幻大津活動利用光影帶來奇幻氣氛。（屏東縣政府提供）

2024/01/23 19:09

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今天起到2月23日在高樹鄉大津瀑布，舉辦為期一個月「奇幻大津」活動，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來奇幻饗宴，而附近的慈津寶宮方玲仙姑的靈異故事也被當地村民重新提及，讓奇幻大津增添了不少神祕色彩。

「奇幻大津」活動在每天的下午5點~晚上9點，23~25日3天高樹鄉民索票免費體驗，26日起開放一般遊客購票入場，個人票為每張100元，每日4梯次，可以遠眺滿天紅霞與屏東平原，並體驗入夜後大津瀑布美景，沿途的光影環境充滿屏東的族群特色和豐富文化，依「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」與「奇幻大津」四大主題，在不同山道環境更融入高樹夕陽、加蚋埔馬卡道文化和水芋等在地意象的地燈。

在進入大津瀑布前會經過一處慈津寶宮，該廟主祀觀音菩薩，陪祀為方玲仙姑，廟方表示，方玲仙姑本名方純齡，在55年前就讀美和護專，與同學到大津瀑布遊玩不幸溺斃，死後曾出現多起靈異事件，附近村民有感於其靈驗，因此建廟祭祀，最近也傳出方玲仙姑在桃園降乩辦事，信徒還從桃園趕到屏東查證確認，慈津寶宮的金爐也彩繪換新，方便信徒及遊客焚燒金紙。

由於適逢縣府舉辦奇幻大津活動，也讓方玲仙姑的靈異事件再被提及，25日縣長周春米將前往舉辦開幕活動，也讓這次的活動更增加了神祕奇幻靈異的氣氛。

大津瀑布因奇幻大津活動再度引發關注。（記者葉永騫攝）

奇幻大津活動讓方玲仙姑的靈異故事再被重新提起。（記者葉永騫攝）

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