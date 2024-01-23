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落山風風景特定區新魅力 屏縣邀全台旅遊業踩線

落山風風景特定區新魅力，屏縣邀全台旅遊業踩線 。（記者蔡宗憲攝）

落山風風景特定區新魅力，屏縣邀全台旅遊業踩線 。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/23 10:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東落山風風景特定區成立後，觀光資源與魅力逐漸被外界看到，為了讓國人認識不同的恆春半島，屏縣府邀請全台旅遊業者、設計與藝文產業代表組成旅遊踩線團，提供未來旅遊策略多元化的意見與建議，將恆春半島觀光魅力推廣給遊客，帶動不同的國旅選擇。

落山風風景特定區內含豐富的歷史文化和自然景觀，擁有車城福安宮、四重溪溫泉、石門古戰場、牡丹水庫、東源濕地、旭海溫泉、旭海觀音鼻自然保留區（琅嶠卑南古道）、高士神社、滿州九棚沙漠等多樣景點，形成屏東縣新興觀光文化旅遊廊帶。

這次踩線活動，特別安排豐富的體驗，包含「龜山步道生態解說」、「琅嶠傳奇在牡丹（牡丹社事件主題遊程）」、「幸福草原（旭海草原生態解說）」、「星心海的呼喚（夜觀寄居蟹）」、「鼻頭草原解說」、「八瑤灣療癒體驗」等，讓參與者充分感受風景特定區內的多元風貌。

屏縣府交通旅遊表示，落山風風景特定區是台灣重要國際歷史事件「牡丹社事件」的發生地，包括「大日本琉球藩民墓」、「西鄉都督遺蹟紀念碑」、「石門古戰場」、「高士神社」等歷史遺跡。牡丹社事件今年屆滿150周年，當地更推出「牡丹社事件主題遊程」，結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人的導覽解說，打造具特色的地方創生觀光旅遊的風潮，並致力於讓更多民眾深入走讀在地，感受落山風風景特定區新魅力。

落山風風景特定區新魅力，屏縣邀全台旅遊業踩線 。（記者蔡宗憲攝）

落山風風景特定區新魅力，屏縣邀全台旅遊業踩線 。（記者蔡宗憲攝）

落山風風景特定區新魅力，屏縣邀全台旅遊業踩線 。（記者蔡宗憲攝）

落山風風景特定區新魅力，屏縣邀全台旅遊業踩線 。（記者蔡宗憲攝）

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