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設計師游明龍龍年展氣勢 新設計海報「飛龍在天」屏東首展

游明龍親自帶介紹創作理念。（記者陳彥廷攝）

游明龍親自帶介紹創作理念。（記者陳彥廷攝）

2024/01/22 21:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕在台灣設計界有教父之稱的游明龍，受創價學會邀請舉行「創藝X台灣」展，巡迴來到屏東，在竹田鄉的創價美術館屏東館開幕，游明龍笑說，以往都是以數位設計的展出居多，但這次以真實列印出的海報為主，還有巧克力商以作品「真愛」推出聯名巧克力，也希望大家前來體驗設計之美。

昨天開幕，屏東大學校長陳永森及高雄科技大學副校長郭俊賢都到場參與，推崇他為國內設計界教父級人物，以簡潔精練且具象徵精神手法貫穿主題，屢獲國際多項設計大獎，而從高雄世運會徽沿用至今成為高雄市徽，在國內設計界能見度極高。

1957年出生於桃園的游明龍，與出身屏東東港的藝術大師林磐聳是台師大美術學系同學，林磐聳曾評為「人如其名」，指游明龍就是台灣設計界的「遊龍」，自由自在穿梭在設計教育與實務和設計推廣的不同領域還能兼顧又卓然有成，游30多年前開始從事海報創作，並成立「台灣海報設計聯誼會」，擅長將現代設計手法將台灣民俗及文人內涵的視覺創作與國際撞軌，被譽為「台灣印象與氣味的傳遞者」。

游明龍自2016年即和創價學會進行設計巡迴展，這次來到創價美術館的屏東館，他說，這次以實體印刷作品為主展出，其中主要的「漢字逸趣」單元，就是將原先漢字表形、表意昇華，融入具體事物或幾何圖形，再配合傳統書法與大色塊對比，突顯漢字時尚的現代感一面，他也特別呼應龍年，新製作一幅「飛龍在天」作品，歡迎民眾在前來欣賞、拍照，讓新的一年運勢如龍飛衝天。

游明龍的飛龍在天。（記者陳彥廷攝）

游明龍的飛龍在天。（記者陳彥廷攝）

游明龍的作品「真愛」，將漢字海報以中國鳥篆手法，並以繁體「愛」字為架構。（記者陳彥廷攝）

游明龍的作品「真愛」，將漢字海報以中國鳥篆手法，並以繁體「愛」字為架構。（記者陳彥廷攝）

游明龍的作口，乍見為「觀」但細究卻能看出「觀自在」三字，重拾漢字的藝術性及圖像性。（記者陳彥廷攝）

游明龍的作口，乍見為「觀」但細究卻能看出「觀自在」三字，重拾漢字的藝術性及圖像性。（記者陳彥廷攝）

游明龍（左）到屏東開展，吸引大批民眾前來參觀。（記者陳彥廷攝）

游明龍（左）到屏東開展，吸引大批民眾前來參觀。（記者陳彥廷攝）

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