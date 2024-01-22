賴清德屏東代天宮參香 鄉親爭相握手要簽名氣氛超嗨

副總統賴清德在屏東縣長周春米（前排左）等人陪同下到屏東代天宮參香。（記者羅欣貞攝）

2024/01/22 20:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕贏得總統大選的副總統賴清德今天（22日）下午到屏東代天宮參香，受到守候的鄉親熱烈歡迎，爭相請賴副總統簽名並握手，還有民眾開心自拍，氣氛相當歡樂；賴清德強調，要守護國家、發展經濟、建設屏東，讓台灣更加國際化。

賴清德表示，有鄉親的支持及疼惜才能順利高票當選，屏東縣當選3席立委，有鍾佳濱、徐富癸、伍麗華，除感謝大家，未來領導國家會與立委共同合作，第一件事情守護國家，主權、民主自由、重視人權的生活方式，第二發展經濟，台灣在蔡總統領導下，整體經濟有進步，有進步股市才會漲，稅收才會增加，未來要把握基礎，大間的公司、科技產業要支持，小間的中小企業也要照顧，台灣的中小企業共150多萬間，提供900多萬的工作機會，政府有義務支持扶持中小企業，使其升級轉型更有競爭力，中小企業若穩定社會就安定，特別是在地產業、年輕人要回來故鄉所推動的地方創生產業，或是社會企業，我們一起來支持，讓大家有工作，社會安定。

賴清德表示，第三要建設屏東，屏東雖位處最南端，但也是有資格、有權益的，每個縣市都應該得到政府公平的待遇，他有一個理念，台灣要平衡發展，任何一個都市單獨向前走1百步，不如22個縣市共同向前邁進一步，平均發展，所以屏東所需求產業，都要好好發展，科技產業會好好支持，所需要的交通建設好好推動，讓年輕人可以回到故鄉屏東打拚、讓老年人含飴弄孫。

賴清德指出，最後一項還要照顧艱苦人，社會在進步，有錢的人要賺錢比較容易，有技術的人賺錢也比較容易，用勞力賺錢的人就比較辛苦，所以社會越進步政府應該要越關心基層，讓每個人不管在什麼職業，都能在這塊土地上安居樂業，特別是身心障礙者，政府要協助減輕負擔，讓家裡人能出去工作過正常生活，社會才會越來越好。

賴清德表示，此次選舉有這成績，也得到國際社會肯定，有80幾個國家或組織，超過700人向台灣恭喜，說台灣的民主精神很好，台灣人民面對中國威脅，依然堅持民主，國際社會對台灣才有信心，未來他與蕭美琴共同領導國家，會與國際社會更加合作， 讓台灣更加國際化，讓台灣走進世界，賺世界的錢。

「我現在是台灣隊長，你們都是台灣隊員」，賴清德對鄉親表示，選舉即使結束，台灣隊沒有解散，台灣隊永遠都是台灣隊，選舉時出來支持投票，平常就在工作上認真打拚。未來也請鄉親協助看頭看尾，鄉里有什麼問題趕快跟政府反映，問題能解決，地方才會進步。

副總統賴清德到屏東代天宮參香，並向鄉親致謝。（記者羅欣貞攝）

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