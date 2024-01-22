賴清德：協助高科技產業南移 未來50年由南部發揮力量

副總統當選人蕭美琴與屏東縣長周春米及立委當選人及幹部合影。（記者葉永騫攝）

2024/01/22 17:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴，今天下午到屏東舉辦感恩茶會，賴清德表示，未來將會繼續壯大高科技產業，並且盡量協助移往南部，因為南部天氣好、水電足夠、土地完整，過去50年北部扛起經濟發展的責任，未來50年由南部來發揮力量，而科技產業要照顧，中小企業也要支持。

賴清德與蕭美琴今天從高屏起啟動謝票及感恩行程，今天下午到屏東市維多利亞宴廳與民進黨屏東縣長周春米、屏東3名立委當選人鍾佳濱、伍麗華、徐富癸、各後援會幹部數百人茶會，感謝屏東這次選舉拿下最高票，立委全壘打，除了表感謝大家外，也強調「TEAM TAIWAN，挺台灣！」團隊的重要性，認為台灣隊不是選後解散，而是要繼續的擴散延續下去，讓政府好的政策都是宣傳出去，並鼓勵大家都要加入各政府及團隊的LINE群組，了解政府做了什麼事，也讓年輕人知道政府真的很用心在做事。

賴清德表示，第一台灣主權要「顧乎條」，守護台灣，民主、自由、人權制度的生活方式要維護，這不能改變，不能因為中國如何威脅都要堅持住，不能接受九二共識，把主權讓掉，變成一個兩制，第二，要發展台灣經濟，未來將會繼續壯大高科技產業，並且盡量協助移往南部，因為南部天氣好、水電足夠、土地完整，過去50年北部扛起經濟發展的責任，未來50年由南部來發揮力量，而科技產業要照顧，中小企業也要支持，台灣的中小企業有100多萬家，第三要均衡台灣，發展屏東，包括屏南快速道路、高屏二快、捷運延伸、高科技產業。另外，弱勢民眾也要關心，要加以照顧。

蕭美琴除了感謝屏東的支持者外，她表示，回台時間很短，就到屏東3次，她說這次當選的立委鍾佳濱是20多年的兄弟及戰友，徐富癸是資深基層的政治工作者，伍麗華更有特殊的緣份，她立法院的桌子4年前交給伍麗華，繼續為鄉親服務，未來台灣面對各項挑戰，對外面對威脅和壓力，需要更多鄉親支持，繼續代表台灣隊在世界上勇敢站起來，讓台灣更進步，南北資源及發展更圓滿，繼續的加油努力。

總統當選人賴清德表示將協助高科技往南發展。（記者葉永騫攝）

總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴，今天下午到屏東舉辦感恩茶會與幹部合影。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法