日本鹿兒島縣知事走訪屏東 縣府熱情接待體驗在地人文

鹿兒島縣知事塩田康一（前）等人走訪山川琉璃吊橋。（屏東縣政府提供）

2024/01/21 19:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東有原民、客家等族群文化，近年融入美學活絡老建築更令人驚艷，日本鹿兒島縣知事塩田康一率團隊來台與屏東縣政府簽署交流協定MOU，屏東縣政府今天（21日）特別安排走訪原住民族文化園區、勝利星村、屏菸1936文化基地等景點，晚間並至屏東燈節縣民公園賞燈，展現屏東豐富多元面貎，讓參訪團感受屏東的熱情及多向度。

「愈在地、愈國際。」屏東縣長周春米表示，屏東除了有秀麗壯闊的山海美景，豐富的人文更是發展國際觀光重要元素之一，從美景美食到族群文化，屏東有深度、高度、廣度以及溫度，這就是屏東的多向度，在自信中分享對土地的驕傲，也是屏東未來發展城市外交的態度，「走上國際，與世界交好朋友」。

日本鹿兒島縣知事塩田康一此行主要是和屏東縣簽署MOU，昨天（20日）飛抵台灣，同行的還包括鹿兒島縣觀光文化運動部部長悅田克己、觀光文化部國際交流課、總務部書課等人。屏東縣長周春米先前率團訪問鹿兒島縣時，受到當地熱烈歡迎，這次身為地主，禮尚往來，由縣府團隊規劃精彩行程接待，同時也讓鹿兒島縣瞭解屏東的人文與觀光，未來能夠進一步交流。

今天一早，塩田知事等人先抵達原住民族文化園區，體驗原民文化，排灣族祈福儀式、傳統手紋及服飾，並走訪園區旁的山川琉璃吊橋；山川琉璃吊橋長262公尺，橫跨隘寮溪，銜接三地門鄉及瑪家鄉，曾是台灣最長的吊床式吊橋，景觀壯麗；中午則品嚐原民風味特色餐。

下午走訪勝利星村、屏菸1936文化基地，這兩處都是老建築重生的最佳例子，其中勝利星村保留日式木造眷舍，近年引進獨立書屋、餐飲、工藝等品牌進駐，創新成為文化基地，充滿日式風情卻又帶著新興的蓬勃氣息。屏菸1936文化基地完整保留昔日菸葉製造機具，強烈的工業風帶來視覺震撼，塩田等人並參訪設於屏菸的客家館，沉浸式的體驗，又是不同的感受。

屏東燈節縣民公園燈區是晚間參訪的重頭戲，曾獲多項國際設計大獎的縣民公園，本身就極具特色，今年燈區以「屏東天空之城」為主題，高達15公尺的主燈「龍躍屏東」，由彩色燈泡串起全長192公尺的華麗龍身，結合煙霧機和雷射光效果律動，展現氣勢磅礡，十分吸睛。一整天的行程涵括原民、客家、眷村、產業等屏東不同面向，還有特色活動，屏東的活力及能量讓來訪一行人留下深刻印象。

鹿兒島縣廳團隊體驗原民文化。（屏東縣政府提供）

鹿兒島縣知事等人走訪勝利星村。（屏東縣政府提供）

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