屏東青洲灣派對超chill 海派演唱會滅火器壓軸

青州灣派對由滅火器壓軸。（記者陳彥廷攝）

2024/01/20 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）為活化青洲灣，將圍牆拆除，近年每逢冬季皆舉辦「青洲灣派對」，今年以南台灣少見的「沙雕」吸客，今天晚間以「海派演唱會」為活動揭開序幕，由金曲樂團滅火器壓軸，下週末還有沙灘足球賽，鵬管處表示，將塑造為冬日第一品牌。

「讓你沉浸在黑沙的浪漫！」，鵬管處長許主龍表示，今年引進的黑沙沙雕，是以東港最在地民俗味的「東港迎王平安祭典」為主題，加上此地的黑沙夠細緻適合塑型，是讓前來創作的國內沙雕大師陳坤田大為驚艷，原來，這是他首度發現台灣竟有冬季可揮灑的場地，且沙況極佳又沒有垃圾、漂流木及貝殼等，非常乾淨，沙況堪稱南台灣最佳，兼之沙灘高度夠不易受海浪襲擊，作品保存可以更久。

許主龍指出，青洲最大的特點就是冬天沒有常見的東北風吹襲，像是昨天活動在冬日，但全場幾乎都只穿短袖，且今年還加入風箏造景，民眾下午到可以先逛mini及餐車市集，再到沙灘賞沙雕，接著在夕陽餘暉下與風箏一同倘佯在悠閒氣氛中，晚間再聆聽由金曲獎最佳樂團的滅火器壓軸的「海派演唱會」，十分的chill（放鬆），未來將要把「青洲灣派對」打造成為南台灣冬日第一品牌。

鵬管處表示，海派演唱會明晚還有1場，接著下週末將在此舉辦首屆大鵬灣盃全國沙灘足球比賽，此次共有U6、U8、U10、女童、國小、國中及社會組等7組、30隊爭逐冠軍榮耀，也歡迎喜愛足球的觀眾屆時可到場為選手加油，且目前台灣好行「大鵬灣琉球線」可直接開到相關景點前，低碳旅遊是讓吃、喝、玩、樂輕而易舉。

青州灣派對由滅火器壓軸。（記者陳彥廷攝）

青洲灣派對放起風箏，在藍天白雲下十分愜意。（記者陳彥廷攝）

青洲灣派對放起風箏，在藍天白雲下十分愜意。（記者陳彥廷攝）

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