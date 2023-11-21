屏東夏日狂歡祭加持 林後四林平地森林8月登「景點人氣王」

林後四林平地森林「夏至丘」。（屏東林業分署提供）

2023/11/21 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府去年開始舉辦「夏日狂歡祭」，成為暑假屏東吸客招牌，活動今年移師潮州鎮林後四林平地森林園區，繼續帶來龐大人潮，在觀光署的統計中，8月一舉成為全國最多人次造訪的景點，排名去年同期成長近29位。

「夏日狂歡祭」今年7月15日於林後四林園區開幕，當天即湧入超過10萬人，據觀光署統計，全台數百個觀光遊憩據點中，7月的林後四林湧入64萬人次，已是全國第4高，較去年7月的3萬7800人成長17倍，而8月再創高，高達近87萬人次人園，一舉成為當月全國最多人造訪的據點。

2014年開園的林後四林平地森林園區佔地超過1000公頃，造林約800公頃，是坐落於大武山下低海拔的淺山環境，鑲嵌著森林、草原、水塘及水圳，毗鄰屏東山村原民部落與社區，交通方便，走屏185甲線即可到達，屏縣府已布設YouBike站點，電輔車的借還次數還是全縣最高，顯見需求量之大。

林後四林平地森林園區近年來透過相鄰部落的共好合作，以里山願景、山水園林地景為核心，結合環境特色、歷史文化及地方物產，成為山村聚落產業經濟的創生平台與基地，內部林相包括台灣櫸、樟樹、無患子、水黃皮及桃花心木等計20多種原生樹種逾22萬株。

屏東林業分署指出，當初期望運用森林遊憩結合綠色造林概念，搭配符合生態、節能、減碳及健康的低密度綠建築設計，創造一個能作為環境教育的完整生態體系，以大武山為背景，並搭配園內豐富林相，還依24節氣打造穿梭園內的步道，在夏至、冬至處分別堆置出9公尺的「夏至丘」、6公尺的「冬至丘」供登高望遠。

屏東縣政府說，連兩年舉辦的「夏日狂歡祭」，紓解家長暑假「遛小孩」壓力，導引到安全有趣的戶外環境暢玩，除了小朋友的遊具，還有大人、小孩都適合的各種show及表演，引入大量遊客也帶進錢潮，活絡地方經濟，並能串連更多平常外地客見到更多的屏東景緻，也很感謝林業分署出借場地，整體活動品質更加提升。

屏東林業分署說，園區復刻了林邊溪上游「二峰圳」的迷你版，並設有建造者鳥居信平的銅像，不僅能透過環境教育傳承伏流水的工程結晶，玩水更成為孩子的重點，不論是否為夏日狂歡祭，每天都有許多孩童特地到林後四林沁涼一下。

林業分署說，秋冬園區內雖較為蕭索，但滿地落葉的無患子步道，下方漫步氛圍十足，加上葉面隨季節轉紅的大葉欖仁再搭配水景，別有秋冬的一翻景緻。

不過，沒有了大型活動加持，人數立刻下滑也相當明顯，像是甫公布的9月遊客量，就僅1.1萬人左右，回復往常，對此，屏東林業分署指出，將推出「攀樹」及「植物敲拓染」等課程；而2年前開始的「林學校」以無框架課程，搭建與山村部落合作的共好共融平台，推出6款體驗課程、四條前進山村的體驗遊程。

大葉欖仁轉紅，再搭配迷你二峰圳，與春夏綠意盎然的景緻是呈現完全不同的風貌。（屏東林業分署提供）

迷你二峰圳吸引大人小孩戲水。（屏東林業分署提供）

在滿是落葉的林下漫步別有一番風味。（記者陳彥廷攝）

二峰圳大人小孩戲水者眾。（記者陳彥廷攝）

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