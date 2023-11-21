再不讓啊！屏東無號誌路口停讓大執法 內埔警2個月取締473件

內埔分局於轄區內的萬巒、內埔、瑪家及泰武鄉進行加強執法。（警方提供）

2023/11/21 22:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣行人環境遭外國媒體封為「行人地獄」污名，屏東縣警局今年各分局全都卯起來執法，其中內埔警分局就在轄區內的無號誌路口進行取締，從9月至11月初，就開出了473張單。

「無號誌路口要停等知道嗎？」內埔分局指出，今年6月起配合交通大執法專案針對無號誌路口未停等及車輛不停讓行人等項目加強取締，以提醒用路人行經路口時要謹慎注意。

由於不少無號誌路口頻頻上演汽機車不讓行人狀況，警方指出，警政署執法重點加強取締無號誌路口不停讓行人，盼能逐步洗刷行人地獄污名，屏東縣內埔警察分局統計轄內9月至11月初取締「無號誌路口未停等」達473件，依道路交通管理處罰條例第45條規定，可處600至1800元以下罰鍰。

內埔分局強調，有關於「車輛不停讓行人」，依道路交通管理處罰條例第44條規定，可處1200元至6000元罰鍰。分局長郭譯隆說，駕駛人駕駛車輛行經路口應謹記「車輛慢看停」原則，停讓行人優先通行，同時應減速通過路口。

警方將透過常態性執法，強化汽機車駕駛人「路口停讓」的觀念，並深入社區與校園辦理交通安全講座，宣導路權的重要性，另持續提報不合理交通工程改善，共同守護用路人交通安全，創建良好用路環境。

內埔分局於轄區內的萬巒、內埔、瑪家及泰武鄉進行加強執法。（警方提供）

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