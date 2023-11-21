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首頁　>　屏東縣

屏縣2社區據點揭牌 全縣達401處佈建密度逾9成

屏東縣長周春米幫社區據點長輩打菜。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米幫社區據點長輩打菜。（屏東縣政府提供）

2023/11/21 17:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣推動社區照顧關懷據點不遺餘力，以一村里一據點為目標前進，高樹鄉東振、新厝社區等2處照顧關懷據點今天（21日）正式揭牌啟用，全縣社區照顧關懷據點突破紀錄達401處，佈建密度達90.52%。

屏東縣長周春米就任後積極支持建置社區照顧關懷據點，並以全人照顧的施政方向建置周邊服務，縣府社會處統計，截至今年（2023年）10月止，屏東縣人口數為79萬5786人，其中65歲以上老人15萬8826人，佔人口19.96%，在即將邁入超高齡化社會前，全縣據點數至目前也正式達到401處，佈建密度達90.52%，服務涵蓋率維持在100%，期待透過一步步前進，讓佈建密度持續往百分百邁進，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境。

高樹鄉東振社區照顧關懷據點由一群熱情的志工發起，志工班長陳銀雲表示，雖然村莊不大，但看著長輩平常沒有活動可以參加，決定相約一群熱心的志工爸爸媽媽們投入服務，為了揭牌活動，還勤練手指舞，並由志工在旁拉二胡伴奏一起同樂，逗的長輩笑呵呵。

高樹鄉新厝社區則由理事長莊清祥帶領，為讓長輩可以就近參加據點，主動招集志同道合的志工，將年久未使用的活動中心逐漸整理到現在乾淨舒適的空間，每週用心的安排動靜態課程，更吸引長輩穩定來參加活動。

屏東縣長周春米及地方各資源協力單位今天到據點祝賀，鼓勵長輩走出家門，多多就近參與社區照顧關懷據點活動，一起健康促進、延緩老化、拓展人際關係，享受自主自立的在地安老生活。

高樹鄉東振社區照顧關懷據點今天（21日）正式揭牌啟用。（屏東縣政府提供）

高樹鄉東振社區照顧關懷據點今天（21日）正式揭牌啟用。（屏東縣政府提供）

高樹鄉新厝社區歡喜慶揭牌。（屏東縣政府提供）

高樹鄉新厝社區歡喜慶揭牌。（屏東縣政府提供）

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