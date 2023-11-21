單車騎士夜間摔車倒地！他騎機車閃避不及撞上 過失致死判刑

單車騎士夜間摔車躺路中，莊姓機車騎士閃避不及撞上，被屏東地院依過失致死罪判刑5個月。示意圖。（資料照）

2023/11/21 16:51

〔記者李立法／屏東報導〕莊姓男子夜間騎機車行經高屏大橋，赫見單車騎士躺在路上，閃避不及直接撞上，單車騎士因腦髓破裂傷重不治。莊男主張，事發突然，根本無法反應，但屏東地院審理認為莊男仍有過失，依過失致人於死罪判刑5個月，可易科罰金及上訴。

2年多前某晚，薛姓單車騎士在高屏大橋下橋處摔車倒臥路上，莊男騎機車經過閃避不及直接撞上，薛男傷勢嚴重，送醫後仍因顱骨骨折腦髓破裂出血不治死亡，莊男被警方依過失致死罪嫌送辦。

莊男說，當時天色昏暗，他看到前面好像有不明物體在地上，剎車不及就撞到了，事發突然，也不知道是先撞到腳踏車還是躺在路上的薛男。

屏東地院指出，法醫研究所從死者體內檢出Acetaminophen（解熱鎮痛劑）、Rocuronium（肌肉鬆弛劑）及Labetalol（高血壓治療劑），但研判非致死原因；也未驗出鴉片類、安非他命類、鎮靜安眠藥等藥物，直接死亡原因為「顱骨骨折腦髓破裂出血」，遭車輛撞擊或輾壓的可能性較大，根據相關目擊者說法及當時路況，莊男若能注意車前狀況，應可避免撞上，莊男的過失與薛男的死亡具相當因果關係，應負過失責任。

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