為藍搶攻屏北立委席次 縣議員黃明賢今登記

國民黨屏東縣第一選區立委參選人黃明賢（前排左二），21日在競選團隊陪同下完成登記。（記者羅欣貞攝）

2023/11/21 14:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨徵召的屏東縣第一選區立委參選人黃明賢，今天（21日）在競選團隊陪同下，前往屏東縣選舉委員會完成登記，挑戰民進黨問鼎連任的立委鍾佳濱；黃明賢表示，過去屏北被認為是藍營艱困選區，但經勤跑基層後，他發現絕對有翻轉可能。

屏東縣議員黃明賢代表國民黨征戰屏北立委，他表示，從今年5月正式接受國民黨徵召投入參選以來，他走遍屏北地區11鄉鎮與民眾的交流中，深刻體會到屏東的發展已經面臨到下一個世代的十字路口上，但高屏東西向第二快速道路的進展停滯不前、農產供需失衡與外銷挑戰、以及高科技產業在屏東的發展的不明前景，都讓他感到憂心。

黃明賢表示，這次他的參選，是為了屏東乃至於台灣的永續發展努力，期待進入國會後，能與其他志同道合的立委夥伴一起努力，除了關注屏東的地方交通各項產業發展到推動台灣長照改革以及學童營養午餐專法，希望能真正開啟屏北的新時代以及為台灣的前途帶來更多的機遇。

黃明賢是在今天上午10點登記，陪同者包括競選總部主任委員王進士、立委廖婉汝、名列國民黨不分區立委名單的蘇清泉、黃國屏黨部主委朱永元、國民黨屏東縣黨部前主委田清益、縣議員陳揚、蘇資婷、宋麗華、李世淦、吳慈慧、許馨勻、前省諮議員黃昌源、屏東市民代表謝雪鳳、傅建雄等人，聲勢浩大。

國民黨屏東縣第一選區立委參選人黃明賢和競選團隊在完成登記後，高呼口號展現士氣。（記者羅欣貞攝）

黃明賢表示，這次參選是為了屏東乃至於台灣的永續發展努力。（記者羅欣貞攝）

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