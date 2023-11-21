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爭取屏北立委3連任 民進黨鍾佳濱登記 鄉親陪同力挺

民眾肯定優質立委，溫馨陪同鍾佳濱登記。（記者羅欣貞攝）

民眾肯定優質立委，溫馨陪同鍾佳濱登記。（記者羅欣貞攝）

2023/11/21 11:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕爭取屏東縣第一選區立委三連任的民進黨立委鍾佳濱今天（21日）上午到屏東縣選委會辦理參選登記，曾經接受過服務的鄉親到場溫情送暖，他們稱讚鍾佳濱關懷青年學子，用心幫助農民，是真正會做事的好立委，因此出面力挺優質立委在國會顧屏東。

鍾佳濱強調，身為中央民代表不只要為全國發展努力，也要兼顧地方及各行業的需求，過去8年他透過提案、質詢為屏東向各部會爭取，也向包括賴清德在內的4位行政院長總質詢，再三呼籲中央正視屏東的需求，未來屏北需要優質有經驗的立委鍾佳濱繼續為屏東發聲。

鍾佳濱登記不僅有農友、學生力挺，更有位邱阿嬤特地到場送暖。邱阿嬤表示，家中孫女曾經得過鍾佳濱捐贈的教懷博愛獎學金，目前在北部讀大學，因為學校宿舍費用較高，她便向鍾佳濱陳情爭取私大宿舍租金補貼，原本不報太大希望，沒想到竟然獲得行政院支持，成功爭取到大學住宿費補貼。

鍾佳濱指出，在2016年第一次參選立委後，運用選舉補助款設立「教懷博愛 育苗良材」獎學金，由全縣國中、小學與高中畢業生班導師推薦學生受獎，到今年已經辦理8屆，有超過6千位學生受惠，希望給予孩子適當的關懷與鼓勵，讓他們對未來更有信心。

2位到場支持的學生表示，他們不只接受過教懷博愛獎學金鼓勵，今年暑假更很榮幸的參加教懷博愛暑期工讀，參加工讀過程彷彿就是夏令營，受益良多，因此陪同登記，就像鍾委員曾鼓勵他們一樣，也給予鍾委員支持力量，讓他連任成功，教懷博愛延續給學弟學妹。

還有農民到場表示，鍾佳濱長期關心農民，推動農業保險、農業天然災害受損通報系統app，而且對六堆黑豬產業文化、廚餘環保運用也非常重視。

鍾佳濱說，他除了設有屏東、內埔服務處長期為民服務外，也透過行動服務站到各社區服務鄉親，他在親自為民服務的過程中接收到很多不同的聲音，也深刻體會屏東多元的樣貌，未來會繼續推動發展智慧農業、擴大農業金融，藉由循環農業增進農民收益；同時也要督促政府完善聯外交通建設，如期規劃，加速執行。

鍾佳濱表示，屏東有獨特的優越條件，過去8年的問政，已經將地方的執政經驗融入中央各部會的施政，未來仍會繼續推動新南向交流各方面發展，善用屏東地緣優勢，發展低軌衛星與周邊太空產業；因應2050淨零碳排，屏東也適合發展氫能、太陽能等潔淨能源。

民進黨立委鍾佳濱完成登記。（記者羅欣貞攝）

民進黨立委鍾佳濱完成登記。（記者羅欣貞攝）

鍾佳濱表示，屏東有獨特的優越條件，過去8年的問政，已經將地方的執政經驗融入中央各部會的施政，未來會持續努力。（記者羅欣貞攝）

鍾佳濱表示，屏東有獨特的優越條件，過去8年的問政，已經將地方的執政經驗融入中央各部會的施政，未來會持續努力。（記者羅欣貞攝）

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