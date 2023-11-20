郭台銘連署案藍營鎮長收押 幸定期會已開完等派代

周品全（前右3）曾接待郭台銘（前右4）到潮州的參拜行程，（記者陳彥廷攝）

2023/11/20 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕鴻海創辦人郭台銘為參選總統，於全台設連署站，但屏東潮州1處宮廟遭人檢舉涉嫌連署有對價，屏東地檢署追查共犯，赫然發現連國民黨籍的潮州鎮長周品全也涉嫌協助，昨天聲押周獲准，成為事件以來首位國民黨籍的現任行政首長，鎮公所不受影響今天如常「營業」，但仍可發現些微「低氣壓」，公所也低調表示，目前就從縣府派代。

由於最早被查獲交代社區宮廟以1人200元對價購買連署書的陳姓男子，即為周品全競選時的助理，後來也被延攬到公所作為機要進用人員，屏東地檢並於昨天假日時分啟動搜索，檢調於19日到周品全的工作地點、住所及居所等3處搜索，查扣周的手機等證物，訊後於昨晚向法院聲押獲准。

由於事前因陳男為公所機要，坊間就有不少人擔憂案情恐往上延燒，果然也燒到大家長周品全，所幸目前潮州鎮代會及鎮公所已開完定期會，不過，今天不少人到公所上班後，才得知鎮長遭收押，一時間仍不免有些低氣壓。

鎮公所強調，公所一切事務如常，就是盡力服務鎮民，不會因為這件案減損服務鄉親的量能，至於案情部分因已進入司法不便對外表示意見，接下來的空窗期就有待縣府派代代理鎮長人選。

由於周品全是以黨提名參選的黨員，卻在為郭台銘連署而涉及不法，由於國民黨已有停權甚至開除助選郭台銘的前例，國民黨屏東縣黨部指出，有得知周鎮長遭收押一事，全案已進入司法，待了解實際案情再視當時狀況決定。

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