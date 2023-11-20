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國民黨屏東第二選區恐放空城 黨部憂無黨徽「總統再差3萬票」

屏東縣黨部主委廖婉汝。（記者陳彥廷攝）

屏東縣黨部主委廖婉汝。（記者陳彥廷攝）

2023/11/20 17:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原國民黨屏東立委第二選區呼聲最高的蘇清泉，列入不分區名單順位第11，可望躋身國會，但這也代表國民黨本區人選持續難產，甚至傳出日前中常會作出不提名決議時，也未與地方討論，縣黨部主委廖婉汝無奈說，除了不被尊重的感覺，更重要的還是本區難以凝聚支持者，憂慮屆時只怕支持者連出門都不願意，政黨、總統要「差3萬票」。

屏東第二選區為萬丹、竹田、萬巒及泰武以南的22鄉鎮，選舉人約31萬人左右，現任立委為無黨籍的蘇震清，但其因排黑條款無法再連任，改由派兒子蘇孟淳代父出征，民進黨則面臨換將，從現任縣議員許展維因爭議後，改推派前縣府民政處長徐富癸參戰穩定軍心，但國民黨卻始終只聞樓梯響。

國民黨從最開始的縣議員郭再添、潘連周及許馨勻，再到後來一度將前立委蘇清泉陳報上黨中央，人選不斷，但卻意願都不高，尤其蘇清泉更一度推出與蘇孟淳合作的「非綠大聯盟」，藍營基層黨員焦急不已，認為是否黨中央已默許「非綠聯盟」提議，隨著蘇清泉被列入不分區名單且又不提名區域立委人選，幾乎已坐實這項揣測。

蘇清泉列入安全名單，但現任藍營所有不分區立委要連任是「全軍覆沒」，也包括在屏二選區斡旋已久的縣黨部主委廖婉汝，她說，身為地方黨部主委但中常會要作決議卻完全沒跟地方討論，事後看到決議內容除了感覺不受尊重之外，更重要的是，在野最大黨卻在此選區提不出任何人選，對支持者完全無法交代。

廖婉汝說，考慮支持者心情，沒有國民黨黨徽可能蓋不下去，在目前藍白合沒有塵埃落定的情形下，地方又沒有小雞，只怕是影響到最後的投票日，支持者乾脆不出門，坦言非常擔心沒有人選的話，「又再少3萬票」，她還是希望中常會能夠提出新生代的人選來成為本區支持者的目標，至於自己要不要登記參選，現仍在思考當中，應該很快就會有答案。

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