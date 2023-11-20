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賴桑濱哥顧台灣！鍾佳濱推逗趣競選看板 Q版賴清德吸睛

Q版看板引發大家注目（鍾佳濱服務處提供）

Q版看板引發大家注目（鍾佳濱服務處提供）

2023/11/20 16:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕選舉看板有創意最容易吸睛，屏東市區最近出現了「賴桑濱哥顧台灣」復古風看板，將賴清德、鍾佳濱的頭像以Q版的方式呈現在畫面上，由於別出心裁，吸引眾多路人目光，總統參選人賴清德看了也覺得很有趣。

民進黨立委參選人鍾佳濱的「沖咖啡bar」青年總部匯集青年人的巧思，正面結合漫畫風格的「屏東小啡俠」創意看板，背面則呈現早期電影的手繪看板，將賴清德、鍾佳濱共騎腳踏車，以「賴桑濱哥顧台灣」為題，並有「新春第一砲！1月13日隆重登場全台各大院線同步上映」、「民主進步黨出品必屬佳作 請勿錯過」等字樣，讓人看了發出會心一笑，也萌生思古情懷。

鍾佳濱指出，「賴桑濱哥顧台灣」的創意來自台灣早期電影，青年總部將以向老電影致敬為題，在網路徵答，讓年輕人對台灣的影視業發展演進有更深入的了解，進而珍惜愛護台灣的產業文化。

鍾佳濱說，長期以來，中國不只在外交上打壓台灣的國際生存空間，近年來更變本加厲的軍演恫嚇，以各種手段試圖影響台灣選舉，因此這次大選，不只總統參選人賴清德訴求「挺台灣」，他也希望透過創意看板，以溫馨有趣的畫面，呼籲國人一起顧台灣。

賴清德看到Q版看版也覺得很有趣（鍾佳濱服務處提供）

賴清德看到Q版看版也覺得很有趣（鍾佳濱服務處提供）

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