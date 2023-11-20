立委選舉登記 蔣月惠戴旋轉帽、蘇孟淳輕裝、伍麗華大批族人陪同

縣議員蔣月惠戴著自製旋轉帽完成立委登記。（記者葉永騫攝）

2023/11/20 12:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是屏東縣立委選舉登記首日，屏東縣議員蔣月惠頭戴自製旋轉帽一大早就來到選委會，順利拔得頭籌第一個完成登記參選，接著立委蘇震清的兒子蘇孟淳在助理陪同下完成登記，原住民立委伍麗華則是在大批族人的陪同下到場登場，場面熱烈。

第11屆立委選舉登記從今天起到24日辦理，縣議員蔣月惠上午7點多就抵達選委會，她頭戴著自製的旋轉帽，讓蔣月惠選立委的牌子在頭上旋轉，吸引選民的注意，由於有點類似哆啦A夢的竹蜻蜓，十分逗趣，蔣月惠表明，上次參選屏北立委得到2萬4千多票被沒收保證金，這次將努力衝次，爭取更好的成績。

接著立委蘇震清的兒子蘇孟淳在助理的陪同下，上午9點多前往登記，第一次參選的蘇孟淳展現大將之風，表明要延續父親在地方的服務，繼續為地方建設來努力，強調他組成在地聯盟，不管藍綠白各黨各派都歡迎來支持，主張屏東人民放中間，政黨放兩邊，對於國民黨沒有推人選，認為對其有助益。

民進黨籍爭取原住民立委連任的伍麗華今天上午10點多則是在許多族人的支持陪同下到選委會登記，強調自己在立委任內不管是為原住民或是非原住民都非常努力、認真服務，因此能獲得不同黨派的支持，她的支持者中不僅只有民進黨員，也有許多國民黨員支持她，連平地人都主動來擔任助選員，讓她相當的感動。

立委蘇震清的兒子蘇孟淳完成立委選舉登記。（記者葉永騫攝）

爭取原住民立委連任的伍麗華在族人陪同下完成登記。（記者葉永騫攝）

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