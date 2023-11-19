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首頁　>　屏東縣

賴清德屏東造勢：民進黨執政上架台灣 讓世界看見

賴清德表示：民進黨執政讓世界看見台灣，台灣不需要為自己利益的政黨。（記者葉永騫攝）

賴清德表示：民進黨執政讓世界看見台灣，台灣不需要為自己利益的政黨。（記者葉永騫攝）

2023/11/19 20:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨總統參選人賴清德屏東縣競選總部今天成立，賴清德表示，民進黨執政讓世界看見台灣、上架台灣，明年的大選，是民主與專制的選擇，攸關台灣前途、子孫幸福、民主延續、印太地區和平穩定，希望大家團結用選舉，讓全世界看到台灣守護民主的驕傲。

賴清德今天南下屏東縣成立競選總部，屏東縣長周春米、立委參選人鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等人及數千名支持者到場參與，場面熱鬧，凍蒜聲不斷。

賴清德表示，民進黨執政讓世界看見台灣、上架台灣」台灣現是民主模範生，民主指數排名全球第10、是亞洲第1，台灣也是經濟優等生，疫情期間，台灣平均經濟成長率高於全球平均，去年台灣的總貿易額超過9000億美金，比馬英九最後1年增加70%。

賴清德說，台灣農產品行銷全世界，去年農產品出口超過50億美金，過去台灣農產品被中國打壓，近年用心打拚、開拓國際市場，農產品銷往美國佔外銷比例17.5%，是外銷最多的家，中國則從站20%降至12.9%，顯現台灣不能依賴單一市場，要走向全世界，這才是對的路，依賴中國不如信賴台灣。

賴清德指出，台灣在蔡英文總統執政之下，走對的路，和世界各國交往愈來愈密切，今年和美國簽訂21世紀貿易倡議，和加拿大的投資促進和保證協議完成談判，這個月和英國簽署提升貿易關係協議，是台灣第一次和歐洲國家建立經貿關係的基礎，這都是咱們共同打拼的結果，所以國際社會願意和台灣做伙。

台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席APEC領袖高峰會和美國總統拜登、國務卿布林肯、日本首相岸田文雄見面，賴清德表示，日本首相就表達支持台灣參與國際社會，希望台灣和日本雙邊產業共同合作、世界各國希望和台灣加強合作，促進人民的福祉和國家的發展，台灣需要的是全民和國際民主陣營團結合作，台灣不需要是為自己利益的政黨，與其相信藍白合，不如堅定支持賴清德，讓賴清德帶領全民團結合作讓台灣走向世界迎向未來。

賴清德授旗給縣長周春米（記者葉永騫攝）

賴清德授旗給縣長周春米（記者葉永騫攝）

賴清德屏東縣競選總部成立，支持者熱烈喊凍蒜（記者葉永騫攝）

賴清德屏東縣競選總部成立，支持者熱烈喊凍蒜（記者葉永騫攝）

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