屏東午仔魚超肥美 林邊火車站週末現烤試吃爆人潮

屏東午仔魚超肥美，林邊火車站周末現烤試吃爆人潮。（記者蔡宗憲攝）

2023/11/19 13:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東林邊、佳冬是午仔魚養殖重鎮，屏東縣政府與屏東林邊區漁會共同策畫，週末連續兩天在林邊火車站前廣場，舉辦「午恁真賀，好魚大串聯」活動，吸引許多民眾到場參與，品嘗午仔魚鮮美滋味。

屏東午仔魚養殖面積約為三百七十公頃，年產量佔全國八成，年產值達十五億元以上，其中大多位在林邊、佳冬沿海區域，屏縣府及漁會為了讓國人更了解午仔魚的產銷、漁業養殖文化與在地生活的串連，舉辦為期兩天活動，結合美食、漁村文化、在地休閒娛樂，展現了林邊地方的各項特色。

縣長周春米親自體驗現烤燒串午仔魚，同時分享自身下廚經驗，並親自發送現烤燒串午仔魚給排隊人龍，她說，透過活動、市集讓更多人認識到午仔魚這個美味的海產瑰寶，並了解它在地方經濟中的重要性，許多第一次來到林邊的家庭，更被林邊火車站旁共融遊戲場親子飛天火車所驚艷，大人小孩都開心地度過一個歡樂的下午。屏東擁有許多特色火車站，同時結合多座共融公園及在地特色農漁產，未來會規畫更多面向的特色活動，推廣屏東在地好物。

林邊區漁會表示，這次活動林邊區漁會全體總動員，包括產銷班、漁青聯誼會、漁會家政班、社區等單位全力協助，並製作十道創意料理展示，讓參加民眾了解台灣午仔魚的營養美味，同時也加深對養殖漁戶的品牌認同。

屏東午仔魚超肥美，林邊火車站周末現烤試吃爆人潮。（記者蔡宗憲攝）

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