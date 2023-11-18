文化平權巡演插旗國境之南，蔡振南、黃鐙輝劇團飆演技。（記者蔡宗憲攝）

2023/11/18 23:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕《文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定》今晚在屏東恆春古城西門廣場及石牌公園舉行，由Taiwan Top團隊阮劇團演出廣受好評的經典作品《我是天王星》，從下午帶來一系列精彩表演，現場還有街頭藝人及創意市集，帶給當地民眾專屬屏東一日限定的藝術體驗。

《我是天王星》邀請三金得主蔡振南，與唱作俱佳實力演技派黃鐙輝及金曲歌后江惠儀領銜主演，同台飆演技、大展歌喉，原創台式混搭龐克歌舞劇風格令恆春民眾直呼精彩。

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，劇中也強調世代間對幸福與成功的想像即使不同，也無法阻止他們為自己、為對方、為夢想燃燒熱情發揮自己的才華，一路上歷經挫折，和解、溝通、共同療癒與成長的故事。

文化部亦邀請多個傑出表演團隊輪番上陣，陣容包括阿緱囝仔人聲樂團、曾受邀威尼斯雙年展的新古典室內樂團、融合民間藝術與當代馬戲的圓劇團、以排灣的身體符號建立出一套身體技巧的蒂摩爾古薪舞集，以及泰武古謠傳唱。

文化部表示，「庄頭劇場藝日限定」文化平權巡演活動結合「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」四大主軸，希望讓更多人感受到文化魔力，對台灣表演藝術產生更多熱愛和支持。

文化平權巡演插旗國境之南，蔡振南、黃鐙輝劇團飆演技。（記者蔡宗憲攝）

文化平權巡演插旗國境之南，蔡振南、黃鐙輝劇團飆演技。（記者蔡宗憲攝）

文化平權巡演插旗國境之南，蔡振南、黃鐙輝劇團飆演技。（記者蔡宗憲攝）

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