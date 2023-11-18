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屏東最萌運動會！幼兒遊戲闖關親子同樂

幼兒親子運動會，縣長周春米與幼童一起跳熱身操。（屏東縣政府提供）

幼兒親子運動會，縣長周春米與幼童一起跳熱身操。（屏東縣政府提供）

2023/11/18 17:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東最萌運動會今天登場，近千名幼兒及家長齊聚屏東縣立田徑場，參與幼兒親子運動會，縣長周春米到場與親子們同樂，大跳熱身操，她說，幼兒是家庭的寶貝，也是國家的希望，透過運動會親子同歡的場合，增進每個家庭的情感交流。

周春米今天化身孩子王一起，和小朋友大跳熱身操，隨後舉行開球儀式，宣示幼兒運動會正式啟動。周春米說，幼兒是每個家庭的寶貝，縣府對於2到5歲學齡前幼兒，努力將教育品質提升到最高標準，目前屏東縣2-5歲幼兒數1萬8533人，112學年度本縣公共化幼兒園供應量為9732名幼兒，全縣公共化幼兒園數占教保機構數60％，為落實0到6歲國家一起養，明年在公托、準公托或私立，補助會越來越提高，減輕家長的負擔。

周春米指出，縣府盼創造更多公共場域與活動，讓家庭在照顧之餘有喘息空間，進而增進家庭間歡樂的氣氛，本月有相多的活動，17日點燈的「四重溪溫泉季」、將於24日盛大開幕的「屏東粉紅聖誕節」，邀請民眾感受屏東多一度的精彩。

縣府教育處長楊英雪說明，幼兒運動會吸引25間幼兒園、幼兒中心計有36隊報名，透過各項關卡，讓幼兒運用遊具進行團體遊戲，獲得感覺統合能力，同時也促進幼兒練習不同部位的肌力，建構更好的親子關係。

幼兒親子運動會今天在縣立體育場熱鬧舉行。（記者葉永騫攝）

幼兒親子運動會今天在縣立體育場熱鬧舉行。（記者葉永騫攝）

112年度幼兒親子運動會，縣長周春米與幼童一起跳熱身操。（屏東縣政府提供）

112年度幼兒親子運動會，縣長周春米與幼童一起跳熱身操。（屏東縣政府提供）

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