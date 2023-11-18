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鍾佳濱青年總部開張 雞排妹鄭家純當「一日店長」

鍾佳濱青年總部開張，雞排妹家純當「一日店長」沖咖啡。（記者葉永騫攝）

鍾佳濱青年總部開張，雞排妹家純當「一日店長」沖咖啡。（記者葉永騫攝）

2023/11/18 13:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕立委鍾佳濱青年總部「沖咖啡bar」今天開張，邀請雞排妹鄭家純擔任一日店長，鍾佳濱與鄭家純暢談青年政策，並與高雄市立委參選人李柏毅網路連線，鍾佳濱表示，青年總部主要提供青年對話的空間與平台，假日將舉辦青年市集、青年社區演唱會等活動，匯集多元的聲音，貼近年輕選民。

鍾佳濱青年總部今天開幕，現場有許多青年創業攤車來參加，成為一處青年市集，擔任「一日店長」的鄭家純不但在現場沖咖啡給民眾喝，也肯定鍾佳濱在國會問政上的優質表現，同時也讚許鍾佳濱重視青年的聲音，相當喜歡這麼特別的青年總部，認為這樣的設計理念受到創意青年的肯定。

鍾佳濱表示，擔任立委以來相當重視青年權益，今年成功爭取就學貸款補助，直接幫學貸族還一年的學貸，讓40多萬人受惠，降低年輕學子的經濟壓力，近年民進黨政府更是考量初入社會青年、年輕家庭，大幅提高綜合所得稅的扣抵額，讓青年族群減輕負擔，未來更將推動年輕人創業減免稅金，給年輕人更多的幫助。

鍾佳濱說，青年總部將全天開放，歡迎青年朋友一起來喝杯咖啡、聊是非外，互動交流，在假日時也將舉辦青年市集、青年社團表演活動及小型演唱會，提供青年人更好活動空間。

立委鍾佳濱青年總部開張，雞排妹鄭家純當「一日店長」。（記者葉永騫攝）

立委鍾佳濱青年總部開張，雞排妹鄭家純當「一日店長」。（記者葉永騫攝）

立委鍾佳濱青年總部開張，提供年輕人活動的空間。（記者葉永騫攝）

立委鍾佳濱青年總部開張，提供年輕人活動的空間。（記者葉永騫攝）

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