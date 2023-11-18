屏東四重溪溫泉季啟動 「煮蛋區」人氣爆棚

四重溪溫泉季啟動，煮蛋區超人氣。（記者蔡宗憲攝）

2023/11/18 00:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一年一度的屏東四重溪溫泉季正式啟動，最受期待的燈海景觀，今年結合在地元素及人文故事規劃出十二處燈區，點亮四重溪及旭海溫泉區，還有溫泉煮蛋區、小農市集、溫泉路跑等多項活動，溫泉季持續到明年二月底，屏縣府期盼全台民眾到四重溪，體驗美人湯及燈飾的魅力。

溫泉季開幕由車城國小溫泉分校小朋友、屏東吉祥物「蔥寶及蔥娃」、水鼓團隊，帶來一連串精彩演出，另外還有來自日本京都宇治市的官方吉祥物「茶茶小王子」受邀參與，接著由縣長周春米進行點燈儀式，以象徵溫泉的熱氣，宣告溫泉季正式開始。

今年溫泉季燈飾規劃為四大主題「出發」、「祈福」、「獲得」及「牽絆」，遊客可透過燈區的觀展動線，探索在地關於土地、泉水和陽光的記憶，其中在北區斜坡草皮的「風光」，每晚點燈後每半個小時還有燈光展演；系列活動中首先登場的「溫泉小農市集」，今年增加到八場次，消費集點兌換限量食材小餐籃，可到全新開放的「溫泉煮蛋區」體驗。

周春米表示，屏東擁有台灣最南端的溫泉聚落，日照時間長、擁有強勁的落山風，更有「美人湯」之稱的泉質，是最「風光」的溫泉鄉，今年溫泉季藉由燈飾結合四重溪及旭海的在地元素及故事，跳脫以往風格，以策展方式導入燈光藝術，搭配音樂營造燈區，燈飾將於每晚5點半到10點半進行亮燈，另外還有豐富多元的系列活動，冬季旅遊就到屏東泡湯賞燈，體驗溫泉區的嶄新氛圍。

屏縣交通旅遊處指出，活動期間推出兩條接駁車路線，第1條路線從枋寮火車站接駁至四重溪，早上八點到晚上九點都有車次往返，每日首班車將從屏東轉運站出發，另有一班次將延伸至旭海溫泉區；第2條路線從恆春轉運站接駁至四重溪，約二十分鐘即可到達，每日早上九點至晚上九點都有車次往返。

而溫泉季活動期間，在車城鄉或牡丹鄉住宿或餐飲單筆消費滿額，憑發票或收據，就可至溫泉公園內的「旅遊服務中心」兌換限量紀念品，發票或收據不限金額，還可上傳至「屏東GO購」網頁，有機會抽中泡湯券及紀念品等好禮。

四重溪溫泉季啟動，直到明年二月。（記者蔡宗憲攝）

四重溪溫泉季燈區。（記者蔡宗憲攝）

四重溪溫泉季燈區亮眼。（記者蔡宗憲攝）

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