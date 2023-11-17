屏東「碰瓷嬤」出沒？白髮婦「助跑」撞車趴引擎蓋畫面曝

婦人自己撞引擎蓋。（取自「中正里賀！摩歡摩樂」臉書社團）

2023/11/17 21:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕製造假車禍？屏東市中正里一名汽車駕駛今天（17日）開車出門不久，就看到站在路邊的白髮婦人突然朝著車頭跑來，緊急煞車，婦人還是對車頭撞來，駕駛馬上報警，但警方到場前，婦人就逕自離去。警方已受理報案，將通知婦人到案說明。

行車記錄器顯示，今天上午近8點，車子從住家機械停車位駛出，左轉沿著屏東市莊敬街二段，經過一處T字路口時，一名站在路邊滿頭白髮的婦人突然朝車子跑過來，當時車速不快，駕駛馬上煞停，並沒有碰到婦人，婦人卻自己繼續往前跑，趴撞引擎蓋。

駕駛立刻報警，要求婦人留下來，婦人不理會，逕自離去。地方也流傳，婦人近期於中正路一帶也使用相同手法，動機可疑；當地里長將事發過程發上臉書社團，提醒里民留意。

屏東警分局則說，屏東市莊敬街二段於今日上午8時許有民眾駕駛汽車行經路口時，遭到一名婦人從路旁衝出撞上，現場無人受傷，該婦人未報案或索取賠償便自行離去，員警已受理報案，將通知該婦人到案說明，釐清案情。提醒民眾若遭遇類似狀況時，請立即撥打110報案，由警方前往處理。

警方也指出，該名駕駛的遭遇暫不構成車禍，也並無被對方索取金錢，但是日後若遇到類似情形，且造成對方受傷而被要求賠償，應立即通報警方協處，若證實是對方製造假車禍，將會以詐欺罪偵辦。

婦人朝著車子跑來。（取自「中正里賀！摩歡摩樂」臉書社團）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法