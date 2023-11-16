佳樂水吊橋封閉後遭颱風吹毀 屏縣府將重建整頓景區

佳樂水吊橋封閉還被小犬颱風吹爛，屏縣府重建吊橋整頓景區 。（記者蔡宗憲攝）

2023/11/16 22:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣滿州鄉佳樂水風景區今年初重新營運後，重新迎接不少遊客，但周邊最受歡迎的港口吊橋，卻因為安全因素持續關閉，小犬颱風後更直接被「摧毀」，嚴重影響當地觀光形象，屏縣議員潘芳泉在議會質詢，屏縣府強調將結合周邊規劃，「吊橋一定會重建」。

位於港口村入口的港口吊橋，是滿州鄉「生意最好」的公共造產，橫跨港口溪出海口，對岸有豐富陸蟹生態和海岸森景觀，是收費僅20元的平價人氣景點，周邊海鮮、小吃、港口茶等店家生意好，也是熱門的拍照景點，吊橋封閉後，整體商機少了至少5成，當地商家都殷殷期盼吊橋重建。

但2022年因為疫情及吊橋鏽蝕關閉，停止基礎保養後鏽蝕更快，今年17級小犬颱風肆虐後，吊橋更直接毀壞；屏縣議員潘芳泉說，當地是知名的老牌景點，放任這樣的破敗景象實在是觀光一大傷害，如果鄉公所沒有龐大經費整修，屏縣府應該協助。

屏縣府交旅處指出，當地確實是重要觀光亮點，將進行佳樂水風景區及港口吊橋的整體規劃案，吊橋的重建更會放在第一優先，也會與墾管處配合盤整對岸的陸蟹棲地及景點，希望港口佳樂水風景區能夠透過整體規劃重展風華。

「吊橋會重新建設！」屏東縣長周春米也提到，佳樂水是知名國際衝浪勝地，目前損壞的吊橋及佳樂水源區，連外界都曾向她當面關心重建狀況，未來如何搭配天然景觀及深入導覽旅遊，目前都已經進行整體規劃，希望在國旅市場創造更多深刻的印象。

潘芳泉則強調，恆春半島不該只有墾丁單點旅遊，希望至少能夠規劃為3天2夜的旅遊，因此，包括滿州佳樂水、出火風景區、車城四重溪及海口美術館等景點，都該串連整頓，讓更多遊客能進入恆春半島其他風景點，也能減經國家公園的生態環境壓力。

佳樂水吊橋封閉還被小犬颱風吹爛，屏縣府重建吊橋整頓景區 。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法