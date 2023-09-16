為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　屏東縣

喊「揮淚斬馬謖」拒絕蘇震清！曹啟鴻 ：全力支持徐富癸

曹啟鴻（左）呼籲民眾要對蘇震清的人選說「拒絕」，支持徐富癸（右）。（記者陳彥廷攝）

曹啟鴻（左）呼籲民眾要對蘇震清的人選說「拒絕」，支持徐富癸（右）。（記者陳彥廷攝）

2023/09/16 22:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨總統參選人賴清德今天下午到屏東東港，與南屏東立委參選人徐富癸一同造勢，前縣長曹啟鴻站台時盛讚徐富癸經驗豐富，他4年前擔任蘇震清競總主委，現在則「揮淚斬馬謖」呼籲選民，「拒絕」蘇震清陣營的人選。

南屏東立委目前是無黨籍的蘇震清，受排黑條款限制，2024立委選戰改由兒子蘇孟淳上陣。民進黨則是在最後一波提名前縣府民政處長徐富癸。

曹啟鴻今天為徐富癸站台時說，4年前，蘇震清初來乍到屏南，向他說「找不到主委」，問他能不能當？雖然當時蘇震清有一點「trouble」，他仍因為期盼泛綠能在國會過半，而擔黛主委，當時整個民進黨也全力相挺。

曹啟鴻說，不過，後來因為有的立委出現涉案，導致壞名聲影響到國會形象、甚至影響台灣進步，因此，民進黨通過排黑條款，也讓蘇震清無法再選下去，這情形下，蘇震清理應回頭支持當初全力支持他的民進黨，豈料他竟是叫自己的兒子出來選。

曹啟鴻以三國演義中「揮淚斬馬謖」說，他和蘇震清雖有交情，他的家族以往也對台灣有所貢獻，但台灣要進步，要讓世界看得起，就是得維持台灣的形象，因此，不得不「拒絕」蘇震清陣營推的候選人，希望大家全力支持徐富癸進國會。

他回想，當初排黑條款要通過時，柯P的民眾黨沒有贊成，時代力量也為了選票而反對，國民黨就更不用說，還好是因為民進黨國會過半，得以通過排黑條款，這也凸顯國會過半的重要性，盼選民送徐富癸進國會。

賴清德進場時向支持者致意。（記者陳彥廷攝）

賴清德進場時向支持者致意。（記者陳彥廷攝）

民進黨總統參選人賴清德今天南下屏東輔選，向選區推薦立委參選人徐富癸（前左二）。（記者陳彥廷攝）

民進黨總統參選人賴清德今天南下屏東輔選，向選區推薦立委參選人徐富癸（前左二）。（記者陳彥廷攝）

總統候選人賴清德、立委徐富癸聯合競選總部進駐大會。（記者陳彥廷攝）

總統候選人賴清德、立委徐富癸聯合競選總部進駐大會。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
信賴台灣屏北顧問團成立 賴清德喊話屏縣2席立委都要當選
2023/09/16 17:07

信賴台灣屏北顧問團成立 賴清德喊話屏縣2席立委都要當選
批侯友宜歧視 徐富癸稱屏東縣市長排名、施政滿意度贏新北
2023/08/18 17:06

批侯友宜歧視 徐富癸稱屏東縣市長排名、施政滿意度贏新北

2023台北國際航太暨國防工業展 亞創館正式開展
民進黨通過徵召 屏縣黨部聲明：屏南立委選舉唯一支持徐富癸
2023/08/16 17:05

民進黨通過徵召 屏縣黨部聲明：屏南立委選舉唯一支持徐富癸
投入屏南選戰對決蘇孟淳 潘孟安子弟兵徐富癸：有信心勝選
2023/08/15 18:24

投入屏南選戰對決蘇孟淳 潘孟安子弟兵徐富癸：有信心勝選

男人的痛 PP品牌週聽到了
蘇震清、蘇清泉談「非綠聯盟」？ 蘇陣營：「在地聯盟」不排斥任何合作
2023/07/03 14:29

蘇震清、蘇清泉談「非綠聯盟」？ 蘇陣營：「在地聯盟」不排斥任何合作
不滿「排黑條款」爭議 蘇震清推兒子蘇孟淳參選屏二選區立委
2023/06/03 09:58

不滿「排黑條款」爭議 蘇震清推兒子蘇孟淳參選屏二選區立委
屏東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播