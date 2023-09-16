喊「揮淚斬馬謖」拒絕蘇震清！曹啟鴻 ：全力支持徐富癸

曹啟鴻（左）呼籲民眾要對蘇震清的人選說「拒絕」，支持徐富癸（右）。（記者陳彥廷攝）

2023/09/16 22:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨總統參選人賴清德今天下午到屏東東港，與南屏東立委參選人徐富癸一同造勢，前縣長曹啟鴻站台時盛讚徐富癸經驗豐富，他4年前擔任蘇震清競總主委，現在則「揮淚斬馬謖」呼籲選民，「拒絕」蘇震清陣營的人選。

南屏東立委目前是無黨籍的蘇震清，受排黑條款限制，2024立委選戰改由兒子蘇孟淳上陣。民進黨則是在最後一波提名前縣府民政處長徐富癸。

曹啟鴻今天為徐富癸站台時說，4年前，蘇震清初來乍到屏南，向他說「找不到主委」，問他能不能當？雖然當時蘇震清有一點「trouble」，他仍因為期盼泛綠能在國會過半，而擔黛主委，當時整個民進黨也全力相挺。

曹啟鴻說，不過，後來因為有的立委出現涉案，導致壞名聲影響到國會形象、甚至影響台灣進步，因此，民進黨通過排黑條款，也讓蘇震清無法再選下去，這情形下，蘇震清理應回頭支持當初全力支持他的民進黨，豈料他竟是叫自己的兒子出來選。

曹啟鴻以三國演義中「揮淚斬馬謖」說，他和蘇震清雖有交情，他的家族以往也對台灣有所貢獻，但台灣要進步，要讓世界看得起，就是得維持台灣的形象，因此，不得不「拒絕」蘇震清陣營推的候選人，希望大家全力支持徐富癸進國會。

他回想，當初排黑條款要通過時，柯P的民眾黨沒有贊成，時代力量也為了選票而反對，國民黨就更不用說，還好是因為民進黨國會過半，得以通過排黑條款，這也凸顯國會過半的重要性，盼選民送徐富癸進國會。

賴清德進場時向支持者致意。（記者陳彥廷攝）

民進黨總統參選人賴清德今天南下屏東輔選，向選區推薦立委參選人徐富癸（前左二）。（記者陳彥廷攝）

總統候選人賴清德、立委徐富癸聯合競選總部進駐大會。（記者陳彥廷攝）

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