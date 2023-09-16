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信賴台灣屏北顧問團成立 賴清德喊話屏縣2席立委都要當選

民進黨總統參選人賴清德受到屏東鄉親熱情歡迎。（記者羅欣貞攝）

民進黨總統參選人賴清德受到屏東鄉親熱情歡迎。（記者羅欣貞攝）

2023/09/16 17:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨總統參選人賴清德今天（16日）下午前往屏東縣，先到屏東市為爭取屏北立委連任的鍾佳濱加油，再到東港替民進黨提名的屏南立委參選人徐富癸站台，他強調，這次選舉屏南、屏北選區都要讓真正代表民主的民進黨立委候選人當選，獲得全場支持者的熱烈回應。

屏東縣立委鍾佳濱今（16）日舉辦「信賴台灣屏北顧問團」成立大會，邀請總統參選人賴清德為團隊授旗，並共同揮棒展現「屏東第一棒、立委紅不讓」氣勢，在棒球重鎮的南台灣呈現濃厚棒球風格，吸引6千多位民眾擠爆屏東縣立體育館。

會中屏東縣長周春米、立委莊瑞雄、台中市立委參選人謝子涵致詞外，民進黨提名屏東縣南北2選區立委參選人徐富癸、鍾佳濱更首次同台造勢，信賴台灣屏北顧問團總團長劉天靠、總召集人李清聖、前縣長曹啟鴻、屏北選區多位縣議員、鄉長、代表會主席、農會社團領導人、村里長、代表參與，場面熱烈。

鍾佳濱表示，未來若賴清德擔任總統、民進黨國會持續過半，必然能將台灣、屏東帶向更好的未來，而屏東縣一直都是支持民主的重要力量，期許屏東作為全台第一棒，能相挺賴清德總統候選人贏下2024關鍵的一場選戰。

賴清德指出，鍾佳濱是他擔任國大代表時的同事，屏北支持鍾佳濱，具3項重大意義，一是鼓勵傑出人才繼續為大家服務；二是讓屏東建設延續，在立法院有好的立委繼續為屏東爭取建設；三是讓守護台灣力量堅強，因為鍾佳濱從學生時代就參與學運為台灣民主奮鬥，至今是立法院最優秀的立委。

賴清德也表示，這次總統大選決定台灣的前途、子孫的幸福，民主的體制是否能延續，更加關係印太地區的和平和安全，現在所有候選人中，只有我們最堅定站在台灣這條路線、站在民主這條路線，希望讓台灣站在國際社會，讓台灣繼續壯大發展；他最近提出國政藍圖，要推動國家的希望工程，建設民主和平的台灣，創新繁榮的台灣，未來更要擴大對社會的投資，0到22歲政府都來照顧，推動0到6歲國家一起養2.0加強版、長照政策3.0。希望大家給他大力支持，他有滿腹的理想也有很好的計畫，要守護建設這個國家，要造福國家的主人。

賴清德、鍾佳濱共同揮棒，展現「屏東第一棒、立委紅不讓」氣勢。（記者羅欣貞攝）

賴清德、鍾佳濱共同揮棒，展現「屏東第一棒、立委紅不讓」氣勢。（記者羅欣貞攝）

「信賴台灣屏北顧問團」成立大會，邀請賴清德為團隊授旗。（記者羅欣貞攝）

「信賴台灣屏北顧問團」成立大會，邀請賴清德為團隊授旗。（記者羅欣貞攝）

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